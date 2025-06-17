『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』のティザー映像公開！Kアリーナ横浜での定期公演を映像作品化
■チェーン別オリジナル特典となるA3クリアポスターのサンプル画像も公開！10公演のライブ写真を日ごとにコンパイル
7月8日に発売されるMrs. GREEN APPLEのBlu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』ティザー映像が公開された。
本作は、ミセスが2024年10月から11月にかけて神奈川・Kアリーナ横浜にて開催した定期公演の模様を収録した作品。メンバー3人に、ドラム、ベース、パーカッション、そして管弦楽器隊を加えた計15人の大編成により全19曲をあらたにアレンジし、サーカスに着想を得た常設公演を開催、計10公演で約20万人を動員した。。
Blu-ray＆DVDの発売を記念した上映イベント『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』が7月12日に開催されることも決定している。
また、チェーン別オリジナル特典となるA3クリアポスターのサンプル画像も公開。『Harmony』全10公演各日のライブ写真を日ごとにコンパイルしたものとなり、各日で異なったメンバーのスタイリングを振り返ることができる。
リリース情報
2025.06.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「breakfast」
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』特設ページ
https://theater-ods.toho.co.jp/mrsgreenappleharmony_eve/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/