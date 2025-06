SGが7月3日(木)に新曲「ペトリコール」を配信リリースする。 今回リリースされる「ペトリコール」は、テレ東系ドラマNEXT『雨上がりの僕らについて』エンディングテーマに起用されている。 ドラマ『雨上がりの僕らについて』は、らくたしょうこ原作の同名ボーイズラブコミックを実写ドラマ化した作品。傷つくことを恐れながらも不器用に真っすぐに愛し合う様子が見る人の心を動かす純愛ドラマだ。 「ペトリコール」は90年代のトレンディーさを彷彿とさせるNeo City Popで、懐かしさの中に新鮮さを感じられる仕上がりとなっている。ドラマを見終わった後にほっこりと心温まるようなサウンドも聴きどころだ。 歌詞はドラマの主人公である真城の目線で書かれており、かつては気づけなかった想いに向き合いながら、明るい未来を見ようとする心情を表現。本音をさらけ出すことで、時に傷つきながらも、真摯に愛し合おうとする二人の姿に重ね、ドラマの世界観をより際立たせている。 ◆ ◆ ◆ ■SG コメントSGです!この度、テレ東系ドラマ「雨上がりの僕らについて」のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。自分の気持ちに真っ直ぐな真城と、傷つくことを怖がりながらも真城に寄り添おうとする奏が、不器用ながらも一歩ずつ正解を見つけていく世界観に心動かされ、2人が紡ぐ純愛をポジティブに表現することをテーマに制作に取り掛かりました。歌詞では、真城の目線に立って、悩みや葛藤、奏に対する想いを詰め込みました。原作ファンの皆さまやドラマ視聴者の皆さまの感情に寄り添える楽曲になることを願っています! ◆ ◆ ◆ Digital Single「ペトリコール」 2025年7月3日(木)配信スタートhttps://lnk.to/sg-petrichor ドラマNEXT『雨上がりの僕らについて』 放送局:テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送放送開始:2025年7月2日(水)深夜24時30分〜放送時間:毎週水曜 深夜24時30分〜25時00分放送 配信:動画配信サービス「U-NEXT」で6月25日(水)夜9時より、各話1週間独占先行配信▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/▶TVer:https://tver.jp/series/sr5emotykk▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 原作:らくたしょうこ『雨上がりの僕らについて』(一迅社)W主演:池田匡志、堀夏喜(FANTASTICS)出演:渡邉美穂、霧島れいか、高杉亘、山田真歩他演出:山田信義、浅見真史脚本:おかざきさとこ音楽:羽深由理オープニングテーマ:カラノア「aquarium」(SKID ZERO)エンディングテーマ:SG「ペトリコール」(LDH Records / SUPERGENIUS Entertainment)プロデューサ:本間かなみ(テレビ東京)、鈴木香織(AX-ON)、岩粼マリエ(AX-ON)製作著作:「雨上がりの僕らについて」製作委員会制作:テレビ東京、AX-ON公式HP:https://www.tv-tokyo.co.jp/ameagari/公式X, Instagram, TikTok:@doramanext_tx 関連リンク ◆SG オフィシャルYouTubeチャンネル◆SG オフィシャルInstagram◆SG オフィシャルX◆SG オフィシャルTikTok◆SG オフィシャルサイト

