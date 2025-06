wacciが、最新曲「少年」のミュージックビデオを6月18日(水)21時にwacciのYouTubeチャンネルでプレミア公開する。 本楽曲は、誰もが一度は感じた事がある子供の頃に描いていた“未来”と“現実”の違いに葛藤しながらも、再出発する人に送る応援歌。 MVは数々のドラマや映画、舞台で活躍中の中尾暢樹が主演を務め、監督には有名アーティストのMV制作を多数手掛ける軍司拓実を起用した。過去の記憶と今とを錯綜しながら心を解き放っていく主人公の様子を表現し、引き込まれる世界観に多数のギミックを使用し見応えのある映像に仕上がっている。 なお、公開前の6月18日20時半からはYouTubeでトーク生配信が実施され、ボーカルの橋口が今回のMVや楽曲について語るとのこと。 ◆ ◆ ◆ ■橋口洋平(wacci)コメント大人になった今、少年の頃を思い返して感じる寂しさや焦燥感。でもあの頃には想像もできなかった現実を生き抜いてきた誇らしさ。手にした強さ。そんないくつもの感情の対比の中で、これからに目を向ける主人公を軍司監督が素敵に表現してくださいました。是非ご覧ください。 ■中尾暢樹コメント大人になっていく。その中で大切なものを再確認させてもらえるような曲に感じました。このMVを見て明日また一歩少しでも明るくそして強く踏み出せるようになってくれたら嬉しいです。 ■軍司拓実コメント楽曲を聴いた時に、「今」に挑戦する勇気をもらえる楽曲だと思いました。そしてその勇気の源は自分の幼少期にあるかもしれない。なんとなく違和感を感じながら回っている社会。そんな社会の周りの人たちは自分よりもずっと「走って」見えてそれは羨ましくもあり、自分が立ち止まっていることも自覚させる。そんな男性が過去の記憶と今とを錯綜しながら、感覚を研ぎ澄まし、再び心を解き放っていく様子を描ければと思いました。 ◆ ◆ ◆ リリース情報 ■「少年」作詞・作曲:橋口洋平 編曲:因幡始 / 横山祐介https://wacci.lnk.to/w51c8y ■「Ears」作詞・作曲:橋口洋平 編曲:因幡始*FMヨコハマ開局40周年アニバーサリーソングhttps://wacci.lnk.to/w51c8y ライブ情報 <wacci × Omoinotake “Speech”>日時:7/11(金) 開場18:00 / 開演19:00会場:豊洲PIT【東京】詳細はこちらから:https://wacci.jp/0711speech/ ‎ <wacci park 2025 at日比谷野外大音楽堂> 全券種SOLD OUT日時:9/13(土) 開場16:00 / 開演17:00会場:日比谷野外大音楽堂【東京】詳細はこちらから:https://wacci.jp/15th/ <wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~>10/4(土) 東広島芸術文化ホールくらら 大ホール【広島】OPEN 16:30 / START 17:3011/2(日) 紀南文化会館 大ホール【和歌山】OPEN 17:00 / START 18:0011/8(土) Niterra日本特殊陶業市⺠会館ビレッジホール【愛知】OPEN 17:00 / START 18:0011/15(土) 仙台市若林区文化センター【宮城】OPEN 17:00 […]

