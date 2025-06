MAISONdesが、韓国で初となるワンマンライブ<MAISONdes LIVE ROOM TO ROOM>を開催することが発表された。 どこかに存在する架空の六畳半アパートを舞台に、住人=アーティストたちが音楽を通じて物語を紡ぐ形をとってきたMAISONdes。昨年11月には韓国・ソウルで開催された音楽フェス<WONDER LIVET>に出演し話題を集めた。 今回の公演<MAISONdes LIVE ROOM TO ROOM>では、住人たちによる対バン形式という、これまでにないライブ構成での開催となる。MAISONdesの人気楽曲に加えて、それぞれのアーティストのオリジナル楽曲も披露予定だ。出演者にはasmi、花譜、くじら、そして「日曜日のメゾンデ」からボーカル・礼衣の参加が決定した。 “日曜日のメゾンデ”は、週刊少年サンデーおよびサンデーうぇぶりで連載された漫画作品を音楽として表現する新アーティストプロジェクト。MAISONdes本編とは異なるストーリーラインをもとに展開される“もうひとつの部屋”の音楽体験をライブでも楽しめる。 <MAISONdes LIVE ROOM TO ROOM> 出演: asmi、花譜、くじら、日曜日のメゾンデ(礼衣)日程: 2025年8月9日(土)開場/開演: 18:00開場 / 19:00開演会場: YES24 LIVE HALL(韓国・ソウル) <チケット情報>販売開始: 2025年6月26日(木)20:00〜価格: 1Fスタンディング / 2F指定席:127,000ウォン詳細: https://to.livet.one/ROOMTOROOM

