田村ゆかりが2023年〜2024年の間にリリースした「I love it♡」「You Are The World!」「Altoemion」の3タイトルが、6月18日よりサブスクリプション&ハイレゾにて配信されることが決定した。 「I love it♡」はサブスク・ハイレゾ同時に配信開始、ハイレゾ限定で配信されていた「You Are The World!」「Altoemion」はサブスクリション配信開始となる。 また、今回の配信開始を記念して6月20日(金)19時より、音楽ストリーミングサービス「AWA」にて、田村ゆかり特集のリスニングパーティーが開催される。 配信開始と同日の6月18日にはNewミニアルバム『Felice』が発売。田村ゆかりは本作をひっさげ、6月22日からは全国ツアー<田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2025 Wonderful Happiness>を開催予定だ。 サブスク・ハイレゾ配信情報 【配信開始日:2025年6月18日(水)】サブスク・ハイレゾ配信開始:ミニアルバム「I love it♡」:https://tamura-yukari.lnk.to/E530 サブスク配信開始:EP「You Are The World!」:https://tamura-yukari.lnk.to/E181 EP「Altoemion」:https://tamura-yukari.lnk.to/E180 ※6月18日(水)0:00以降有効なURLです ▶︎AWAリスニングパーティ開催田村ゆかり 特集リスニングパーティーon AWAラウンジ【開催日時】2025年6月20日 (金) 19:00〜20:00参加URL:https://mf.awa.fm/open_tamurayukari_0620_pr※開催が急遽キャンセルになる可能性もございます。※本人の登場予定はございません。あらかじめご了承ください。 ■AWAラウンジとはユーザー同士が、リアルタイムで音楽の流し合いや交流を楽しめるオンライン空間です。「曲のリクエスト」「チャット」「スタンプ」機能を用いて、同じ部屋に入室したユーザー同士でオンライン上のカラオケルームのような体験が可能で、全ての機能をFreeプランでもお楽しみいただけます。 ニューミニアルバム『Felice』(フェリーチェ) 2025年6月18日(水)発売商品形態:CD(TECC-1004)定価:\3,300(税抜価格 \3,000) 全国ツアー<田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2025 Wonderful Happiness> 2025年6月22日(日)栃木・宇都宮市文化会館 大ホール6月29日(日)福岡・福岡市民ホール 大ホール7月6日(日)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール7月21日(月・祝)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)7月26日(土)京都・ロームシアター京都 メインホール7月27日(日)静岡・アクトシティ浜松 大ホール8月2日(土)山口・KDDI維新ホール8月3日(日)広島・広島文化学園HBGホール8月10日(日)山梨・YCC県民文化ホール 大ホール(山梨県立県民文化ホール)8月16日(土)宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール8月17日(日)岩手・盛岡市民文化ホール […]

The post 田村ゆかり、23年〜24年リリースの過去3タイトルをサブスク・ハイレゾ配信 first appeared on BARKS.