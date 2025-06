ヨルシカが6月25日にリリースするDVD / Blu-ray『ヨルシカ LIVE 2024「前世」』から、「晴る」ライブ映像がYouTubeにて公開された。 同映像作品は2024年10月から12月、n-bunaの朗読と楽曲演奏を織り交ぜて開催したコンセプトライブ<ヨルシカLIVE TOUR 2024「前世」>の模様を収めたもの。「晴る」は2024年1月から放送されたアニメ『葬送のフリーレン』のオープニングテーマに起用された楽曲で、現在までストリーミング数は2億再生を超えている。<ヨルシカLIVE TOUR 2024「前世」>でライブ初披露となった。 また、映像作品リリース記念プレミアム上映会が7月5日に全国9会場で開催される。チケットのエントリー受付は全会場抽選制で6月24日11:00まで。 ■DVD / Blu-ray『ヨルシカ LIVE 2024「前世」』2025年6月25日(水)発売特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/zense2024/CDショップリンク: https://yorushika.lnk.to/livetour2024_zense【初回限定盤DVD / BD】Blu-ray:¥10,450(本体¥9,500) / UPXH-9038DVD:¥9,900(本体¥9,000) / UPBH-9577※三方背ケース+2折デジパック+歌詞ブック+「前世」朗読小説(52P)+2枚組DISC【通常盤DVD / BD】Blu-ray:¥7,150 (本体¥6,500 ) / UPXH-1091/2DVD:¥6,600 (本体¥6,000 ) / UPBH-1518/9※トールケース+2枚組DISC ■プレミアム上映会<ヨルシカ LIVE 2024「前世」>ライブ映像上映※当日は、本人の登壇、歌唱はございません。※上映内容は6月25日発売Blu-ray & DVD『ヨルシカ LIVE「前世」』と同内容日時:2025年7月5日(土)14:00開映※各会場1回限りの上映会場:全国9劇場・東京:ユナイテッド・シネマ豊洲・神奈川:ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい ・埼玉:ユナイテッド・シネマ浦和・愛知:ミッドランドスクエアシネマ・大阪:なんばパークスシネマ・北海道:ローソン・ユナイテッドシネマ札幌・福岡:ユナイテッド・シネマキャナルシティ13・宮城:MOVIX仙台・広島:MOVIX広島駅チケット 3,600円(税込)全席指定※WEBでの抽選エントリー受付【抽選エントリー受付】5月30日(金)12:00〜6月24日(火)11:00チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/yorushika-tour24-pr/※PC・モバイル共通(問)https://t.pia.jp/help/ 関連リンク ◆ヨルシカ オフィシャルサイト◆ヨルシカ オフィシャルX◆ヨルシカ オフィシャルInstagram◆ヨルシカ オフィシャルYouTubeチャンネル◆ヨルシカ オフィシャルTikTok

The post ヨルシカ、<LIVE 2024「前世」>映像作品から「晴る」公開 first appeared on BARKS.