TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥³¥á¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¥³¥á¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡¢¤³¤ì¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¡¢Àª¤¤¤è¤¯²¡¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¡×

¤­¤ç¤¦¤«¤éÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£²Á³Ê¤Ï2¥­¥í¡á775±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Â¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡ÖÌµÀöÊÆ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤«¡¢º£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂ¨¡ÊÇã¤Ã¤¿¡Ë¡×

¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤­¤ç¤¦¤â¿·¤¿¤ÊÆ°¤­¤¬¡Ä

¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÁ°Îã¤Ë¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬Î®ÄÌÁ´ÂÎ¤Î²òÌÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤¿¤¤¡×

¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÀë¸À¤·¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¡£¤ª¤è¤½7Ëü¤Î»ö¶È¼Ô¤Ëºß¸Ë¤äÈÎÇä¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÊó¹ð¤òµá¤á¡¢7·î²¼½Ü¤Ë¤â·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²·Çä¶È¼Ô¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿Ä´ººÂÐ¾Ý¤òº£¸å¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¾®Çä¶È¤Î¤Û¤«¡¢³°¿©¤ä¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤Þ¤Ç¹­¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

¸á¸å¤â»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇÀ¿å¾Ê¤È³§ÍÍÊý¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤¬¼Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×

¾®ÀôÂç¿Ã¤¬ÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÐÃÄÏ¢¤Î²ñÄ¹¤Ê¤É´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡£

¢§´ë¶È¤ÎÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ²ÃÂ®²½¤ä¡¢¢§¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤Î²Ä»ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¢§Í¢½Ð¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Þ¤À¥³¥á²Á³Ê¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¡Ö°ÛÎã¡×Â³¤­¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£