Mrs. GREEN APPLEが7月12日、Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』のリリースを記念した1度限りの上映イベント「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING」を開催する。その『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』のティザー映像が公式YouTubeチャンネルで公開された。

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、世界最大級の音楽特化型アリーナ、神奈川・Kアリーナ横浜にて、計10公演で約20万人を動員した定期公演。メンバーのほか、ドラム、ベース、パーカッション、そして管弦楽器隊と併せて計15人の大編成により、全19曲を新たにアレンジしたゴージャスかつオーガニックな音楽を、サーカスに着想を得て同一会場で常設公演を行うという、画期的なエンターテインメントを提示した。また、チェーン別オリジナル特典・A3クリアポスターのサンプル画像も公開された。“Harmony”全10公演各日のライブ写真を日ごとにコンパイルしたものとなり、各日で異なったメンバーのスタイリングを振り返ることができる。■チェーン別オリジナル特典『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』チェーン別オリジナル特典内容Harmony全10公演、それぞれの日程別ライブ写真を使用した、A3 クリアポスター・UNIVERSAL MUSIC STORE A3クリアポスター Type-A 10.05・MGA OFFICIAL STORE A3クリアポスター Type-A 10.05・TOWER RECORDS A3クリアポスター Type-B 10.06・HMV A3クリアポスター Type-C 10.09・@Loppi A3クリアポスター Type-C 10.09・TSUTAYA A3クリアポスター Type-D 10.10・Amazon.co.jp A3クリアポスター Type-E 10.15・楽天ブックス A3クリアポスター Type-F 10.16・セブンネットショッピング A3クリアポスター Type-G 10.30・Neowing/CD JAPAN A3クリアポスター Type-H 10.31・新星堂WonderGOO A3クリアポスター Type-I 11.19・応援店 A3クリアポスター Type-J 11.20