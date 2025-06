ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月1日(火)から8月20日(水)までの期間限定で、HYBE JAPANと超爽快ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」がコラボレーションした「HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」を運行。本アトラクションの搭載楽曲が発表された。■搭載期間が異なる「HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」は、HYBE JAPANの9アーティストの楽曲とともに夜のパークを駆け抜ける、特別な体験を届ける。

「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」と同様、9アーティストの楽曲が代わる代わる搭載され、ラインナップは、BTS、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHER、ILLIT、SEVENTEEN、BOYNEXTDOOR、&TEAM、TWS、ENHYPENの9組がそろう。なお、楽曲の搭載期間がそれぞれ異なり、例えば7月1日(火)〜7月11日(金)の期間は「HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にBTSの「DOPE」が、後ろ向きに走行する「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ」にBOYNEXTDOORの「今日だけ I LOVE YOU(Japanese Ver.)」が搭載される。また、コラボ期間中はアーティスト9組のロゴマークをデザインしたコースターがランダムで1枚付属する特別メニューや、カップホルダー付きの爽やかなドリンクも展開。さらに、夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、世界各国の料理が味わえる「World Summer Menu」が初登場。韓国の定番料理ビビンバが巻かれた「ビビンバ・ブリトー 〜ポーク&ワカモレ〜」など、ハワイアンやメキシカン、韓国料理をイメージした世界の魅力をたっぷりと感じられる新たな食体験を提供するほか、いちごミルクと白桃のフラッペを楽しむ一品など、体を芯から冷やすひんやりスイーツも用意される。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) Nintendo (C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC BELIFT LAB SOURCE MUSIC PLEDIS ENTERTAINMENT KOZ ENTERTAINMENT YX LABELS)(C) 2024 Peanuts Worldwide LLCTM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment