Å·¹ÄÇÕ¡¢ºòÇ¯½àV¤ÎGÂçºå¤ÏJFL»°½Å¤È½éÀï¡¡¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¡ÖºÇ½é¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×
¡¡GÂçºå¤Ï17Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ2²óÀï¡¦»°½ÅÀï¡ÊJFL¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤ÆÈó¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ó¥Ð¤â2Ç¯Á°¡¢¹âÃÎ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ½é¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»î¹ç³«»Ï¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ÏÅö»þJFL¤À¤Ã¤¿¹âÃÎ¤Ë¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤Ç1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é»°½Å¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£DFÃæÌî¿ºÈ¡Ê21¡Ë¤ÈMF°ÂÉôÉ¢ÅÍ¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬Éð´ï¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾åÇØ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Î¶þ¿«¤«¤é¡¢GÂçºå¤ÏºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬Å·¹ÄÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ë¾¡¤Æ¤ÐACL¤Î¸¢Íø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£µîÇ¯¡¢ACL¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤Áª¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÂç²ñ¡×¤ÈJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç12°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¡¡