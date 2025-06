【「海賊船 ゴーイングメリー号】 8月1日発売予定 価格:20,480円

LEGOは、レゴ ブロック「海賊船 ゴーイングメリー号」を8月1日に発売する。価格は20,480円。

本商品のモチーフはNetflix版「ワンピース」の「海賊船 ゴーイングメリー号」。付属のミニフィギュアは全5体で、ルフィは大砲が搭載されたヒツジの船首像の上に陣取り、ゾロは甲板で修行や居眠り。ナミはお気に入りのみかんの木のそばで船の舵を握る。ウソップはマストの上の見張り台から辺りを見張り、サンジは甲板下の厨房に鍋を運んで料理の準備中。船内には船員室や厨房、倉庫、作業場がある。

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. 2025 The LEGO Group. Eiichiro Oda/SHUEISHA Netflix/Tomorrow