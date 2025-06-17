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LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. 2025 The LEGO Group. Eiichiro Oda/SHUEISHA Netflix/Tomorrow