【ダイドードリンコ×「鬼滅の刃」】 6月30日~ 発売予定 価格:各120円

ダイドードリンコは6月17日、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボについてのメディア発表会を開催した。

ダイドードリンコとアニメ「鬼滅の刃」とのコラボが今回約5年ぶりに開催。今回のメディア発表会ではコラボ内容の紹介とともに、6月30日から発売予定の「ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ」と「ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖」のパッケージや、自動販売機での販売イメージなどがお披露目された。

発表会では「鬼滅の刃」より竈門炭治郎と竈門禰豆子も登場し、フォトセッションなども行なわれた。

