¡Ö¤ï¤·±ê¾å¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡×ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ°ÅÌö¤ÎàÆéÅÄá¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¡°¤Éô´²¤ä±ÊÌî²ê°ê¤é¤È¤ÎÈëÂ¢¥Õ¥©¥È¸ø³«¡ÖÂç¸æ½ê¤È°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¤¸½¾ì¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×(TBS)¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿àÆéÅÄ²í»Òá¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¡ÖºÇ½ªÏÃ¤Ï¡Ø¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤â¤í¤Æ¤Æ¡¢¤ï¤·±ê¾å¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¦±é¤·¤¿°¤Éô´²¤ä±ÊÌî²ê°ê¡¢À©ºî¿Ø¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤ê¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¤ß¤Æ¤Ï¤ª¤¤¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¤¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ä¤ó¤±¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤È¤ê¤³¤Ü¤µ¤º·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤¨¤í¤¦¤È³Ú¤·¤ß¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ò¥³¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç¤·¤¿!¡×¡ÖËèÏÃ½Ð¤Æ¤¤ÆÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÆéÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿ÇÐÍ¥¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¿¤Í¡×¡ÖÂç¸æ½ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£