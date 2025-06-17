EXILE¡¢½é¤ÎÂæËÌ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¡¡EXILE AKIRA¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç¡È¥Õ¥¡¥óÁÛ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡É¤â
¡¡EXILE¤¬¡¢½é¤ÎÂæËÌ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØEXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI¡Ù¤ò6·î14Æü¤ËZepp New Taipei¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛEXILE¡¢½é¤ÎÂæËÌ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØEXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ë
¡¡º£²ó¤ÏEXILE AKIRA¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢µÌ¥±¥ó¥Á¡¢EXILE NESMITH¡¢EXILE SHOKICHI¡¢À¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£³«ºÅÁ°Æü¤Î13Æü¸áÁ°¤ÎÊØ¤ÇÂæËÌ¾¾»³¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥Óー¤Ë¤Ï300¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²£ÃÇËë¤ä¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÅþÃå¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¼èºà¤Ë¤Æ¡¢AKIRA¤ÏÎ®Äª¤ÊÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÍèÇ¯¤ÏEXILE 25¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤éÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹È±¤È¤Î¤Ð¤·¤¿É¦»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µ¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾Þ»¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¾Ð´é¤Ç¡Ö¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢TAKAHIRO¤Ï¡ÖAKIRA¤ÏÀÎ¤âÄ¹È±¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£FANTASTICS¤â·óÇ¤¤¹¤ëº´Æ£Âç¼ù¤ÈÀ¤³¦¤Ï¡¢²áµî¤ËÂæËÌ´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¡£FANTASTICS¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥åーÁ°¡¢6Ç¯Á°¤Î¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É»þÂå¤ËË¬Âæ¤·¤¿ºÝ¡¢SNS¤Ç¤ÎµÞ¤Ê¹ðÃÎ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢º£²ó¶õ¹Á¤ÇÅö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤¿¡£µÌ¥±¥ó¥Á¤ÏÎ®Äª¤ÊÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡¢¡Ö2023Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È°ÊÁ°¹Ô¤Ã¤¿ÂæËÌÎ®¹Ô²»³ÚÃæ¿´¡ÊTAIPEI MUSIC CENTER¡Ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â½¬¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¸ì¤òÈäÏª¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À7¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖEXILE PRIDE¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖBE THE ONE¡×¡ÖI Wish For You¡×¡ÖEach Other¡Çs Way¡×¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£MC¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Ç°§»¢¡£MC¤¬¡ÖÃæ¹ñ¸ì¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢NESMITH¤¬ÆÍÁ³¡Ö你´´Ó×¡ª¡Ê²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡Ë¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç»ý¤Á¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï¡¢EXILE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÈEXILE¥á¥ó¥Ðー°Õ»×ÁÂÄÌ¥²ー¥à¡É¤¬³«»Ï¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¿ô¤¬¹Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡¢µÞî±AKIRA¤¬¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥à¤Ç³°¤ì¤Æ¤¤¤·¤Þ¤¤»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢AKIRA¤Ï°áÁõ¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»Ò¶¡¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÁÛ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¤Ë´¶Æ°¤ÎÇï¼ê¤¬¤ª¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¸òÎ®¥¿¥¤¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤ò°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¥³ー¥Êー¤â¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖO¡Çver¡×¡ÖPure¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥éー¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢°áÁõ¤òÃåÂØ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö24Karats TRIBE OF GOLD¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£TAKAHIRO¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈºÆË¬¤òÌóÂ«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖRising Sun¡×¤ÇÂæËÌ¤Ç¤Î½é¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢EXILE¤Ï11·î¤è¤ê3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë