『冷蔵庫をよろしく』最新シーズンがMnet Japanで7月から日本初放送!

韓国のクッキングバラエティ『冷蔵庫をよろしく since 2014』が、ついに日本初放送決定!BTSのJ-HOPEをはじめ、チャン・グンソク、ソン・ジュンギ、IVEのウォニョンなど、豪華K-POPスター・俳優陣が自宅の冷蔵庫を大公開し、韓国最高峰のシェフたちが限られた食材で15分クッキング対決を繰り広げる。見どころ満載の番組内容をチェックしよう。

【画像】ARMYが待ち望んだ、ホソクの冷蔵庫の中身とプライベートな食生活とは?

韓流ブームの火付け役・チャン・グンソクも久々のバラエティ出演

『太陽の末裔』で一世を風靡したソン・ジュンギ

第4世代K-POPアイドルの代表格IVEのウォニョンも登場予定

■10年以上の歴史を持つ韓国クッキングバラエティの金字塔!その魅力は?『冷蔵庫をよろしく』は2014年にスタートし、韓国で11年間愛され続けてきた長寿番組。番組の最大の魅力は、“冷蔵庫という究極のプライベート空間”を通じて、スターたちの素の生活を覗き見できること。どんな食材を普段買っているのか、冷蔵庫の整理整頓具合はどうなのか--そんな些細だけれど気になる部分まで、すべて丸裸になってしまう。そして韓国最高峰のシェフ軍団による“15分間の真剣勝負”も見どころ。世界的にヒットしたNetflix Original『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』に出演して話題となったクォン・ソンジュンやエドワード・リーをはじめとする実力派シェフたちが、限られた食材と時間で創意工夫を凝らした料理を披露する。MCは韓国バラエティ界のベテラン、キム・ソンジュとアン・ジョンファンが務める。ゲストには、BTSのJ-HOPE、韓流ブームの火付け役チャン・グンソク、『太陽の末裔』のソン・ジュンギ、第4世代K-POPアイドルIVEのウォニョンなどが出演予定。果たして、スターの舌を唸らせるのはどんなレシピなのか?■いつ、どこで見られる?視聴情報をチェック放送開始日は2025年7月28日(月)22時から。初回放送は毎週月曜日の22時で、見逃してしまった場合も水曜日14時と土曜日12時に再放送があるので安心。視聴方法はMnet Japanでの放送のみ。スカパー!、J:COM、ひかりTV、ケーブルテレビ、auひかりのいずれかに加入することで視聴できる。各回90〜105分というボリュームたっぷりの内容なので、推しが出演する回は録画必須。2025年7月28日(月)のスタートをお楽しみに!『冷蔵庫をよろしく since 2014』概要放送日:2025年7月28日(月)22時〜再放送:(水)14時〜、(土)12時〜出演者:キムソンジュ、アンジョンファン ほか全回数未定 / 各90〜105分(予定) / 字幕放送 / Mnet Smart+ 配信なし<7月のゲスト出演>・ヨンタク、チムチャクメン(イ・マルニョン)<8月のゲスト出演>・ヨンタク、チムチャクメン(イ・マルニョン)・ソン・ジュンギ、イ・ヒジュン・ウォニョン(IVE)、イ・ウンジ※J-HOPE(BTS)、チャン・グンソクの出演は9月以降を予定※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) Studio Ah-Yeah JoongAng Co., Ltd. All rights reserved.