福地建設と連携し就労実績申請業務の効率化を実現！コムテックス

コムテックスは、福地建設と連携し、入退場管理システム「キャリアリンク」と建設業退職金共済制度の電子申請専用サイトを使った電子申請方式への転換により、現場での就労実績申請業務の効率化を実現しました。

コムテックスは、福地建設と連携し、入退場管理システム「キャリアリンク」と建設業退職金共済制度(以下 建退共)の電子申請専用サイトを使った電子申請方式への転換により、現場での就労実績申請業務の効率化を実現。

これにより、従来の証紙貼付方式では1現場あたり1日を要していた就労実績管理業務が5分程度に短縮されています。

■キャリアリンクについて

キャリアリンクは、国交省受託事業をきっかけに構築したCCUS認定の現場入退場管理システムです。

CCUS認定システムの中で唯一「電話発信」での就業履歴登録が可能で、蓄積したデータはそのままCCUSへ連携できます。

現場にカードリーダー等の機器の準備は不要です。

現場に割り当てた入退用の電話番号それぞれに、技能者の携帯電話・スマートフォンから電話をかけていただくだけの簡単入退場管理を実現します。

登録されたデータはCCUSに自動連携可能で、建退共電子申請方式にも対応した形式でファイルを出力できます。

2024年に建設業退職金共済事業本部により実施された「電子申請専用サイトへのデータ連携(試行)」により、キャリアリンクから電子申請専用サイトに取り込める就労実績報告書のファイル作成を行えるようになりました。

キャリアリンクを利用する技能者は、普段は電話発信や顔認証による入退場登録を行うだけでよく、元請事業者がキャリアリンクと建退共の電子申請専用サイトを利用することで就労実績の申請業務が完了します。

それにより現場担当者・技能者双方の業務負担を軽減します。

■福地建設でのキャリアリンク導入とその効果

福地建設では、技術者の高い能力と実行力から、これまでも積極的に建設現場のDXを推進してきました。

国土交通省とコムテックスが行った2020年の「建設技能者の処遇改善及び効率的な現場管理に関する仕組みの利便性向上に向けた調査・検討業務」への協力を契機に電話発信型の入退場管理方法を導入し、日常業務に定着させてきました。

また、建退共電子申請方式もいち早く現場への導入を進めてきました。

そして証紙貼付方式を用いていた際には、1現場あたりの申請業務や付随する証紙の郵送等の業務に1日を要していたものが、キャリアリンクと建退共電子申請方式との連携により、同一作業が5分程度で完結するようになりました。

事務作業の大幅な省力化が図られ、現場管理者の負担軽減につながっています。

