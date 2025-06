竹内アンナが、2024年12月15日(日)に開催された自身のワンマンライブ<THE BEST DRAMAS TOUR>Zepp Shinjuku (TOKYO)公演から「DRAMAS」「WILD & FREE」の2曲のライブ映像をYouTubeにて公開した。 臨場感あふれるサウンドと心を揺さぶる歌声が響く本映像は、当日の熱量と一体感をそのまま味わえる内容となっている。 さらに、6月20日(金)放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』では、「MステSPオープニングアクト」として竹内アンナの出演が決定。番組冒頭で届けられるパフォーマンスにも注目してほしい。 ライブ映像でその世界観に触れたあと、ぜひ地上波でのパフォーマンスにも注目してほしい。 最新リリース情報 ■配信シングル 「デコレーション」配信中https://takeuchi-anna.lnk.to/decoration <弾き語りツアー2025 “never mind, dance”> 6月21日(土) 石川・金沢GOLD CREEK6月22日(日) 新潟・CLUB HOUSE RIVERST6月28日(土) 岡山・LIVE HOUSE PEPPERLAND6月29日(日) 高知・ri:ver7月06日(日) 札幌・Crazy Monkey7月12日(土) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd7月19日(土) 静岡・LiveHouse浜松窓枠7月24日(木) 東京・LIQUIDROOM(※終了公演割愛) 時間:開場15:30 / 開演16:00 ※東京公演のみ 開場18:00 / 開演19:00出演:竹内アンナ ◆チケットローチケ:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=365786イープラス:https://eplus.jp/sf/word/0000089901チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I3190024 <MATOUSIC TOUR 2025> 9月20日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO9月21日(日) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO9月23日(火祝) 東京・SHIBUYA […]

