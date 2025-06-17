¡ÚÅìµþÅÔµÄÁª2025¡Û¸½ÍµÄÀÊ¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡¡¡ÈÁªµó¤ÏÇ®ÅÁÆ³¡É¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¡ÈÀ¯ºö·Ç¤²¤º¡ÉºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï
22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¡£¸½ÍµÄÀÊ¥¼¥í¤«¤é¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï¡©
¡ÖÅÔÌ±¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×
¤³¤¦ÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Ö¼óÅÔÅìµþ¤Ç²¿¤È¤«µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÁªµó¤ÏÇ®ÅÁÆ³¡×¤¬»ýÏÀ¤Ç¡¢µÄÀÊ¤ò4ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿µîÇ¯10·î¤Î½°±¡Áªµó¤Ç¤â¡Ä
¡Ö¤â¤·»ä¤«¤éÇ®¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÇ®¤òÅÁÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áªµó¤ÏÇ®ÅÁÆ³¤Ç¤¹¡£»£¤Ã¤Æ¡¢»£¤Ã¤Æ¡×¡ÊµîÇ¯10·î¡Ë
1Ç¯¤Ç»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÅÔµÄÁª¤Ë¤Ï18¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¡£¡Ö¸½ÍµÄÀÊ¥¼¥í¡×¤«¤é¤ÎÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä
¡Ö1Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤éÆ°Êª¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡ÊÀè·î28Æü¡Ë
¶ÌÌÚÂåÉ½¼«¿È¤ÎÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä
¡Ö»³Èø¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Î¸øÇ§ÆâÄê¤È¤½¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¤á¤°¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤È¿È¯¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
JNN¤Î6·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬Àè·î¤è¤ê¤â3.4¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¡£ÌîÅÞ¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò7¤«·î¤Ö¤ê¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¾ù¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù»ý¼Ô
¡Ö¿§¡¹ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Åê³«É¼¤Þ¤Ç¤¢¤È5Æü¡£ºÆ¤Ó¡ÖÇ®¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖÇ®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Í¡¢¡Ê»²±¡Áª¡ËÁ´¹ñÈæÎã¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤³¤È¤äÈ÷ÃßÊÆ¤ò¤á¤°¤ë»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡£ÅÔÌ±¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦À¯ºö¡¢É¬Í×¤À¤·¡ÊÍ¸¢¼Ô¤Ë¡Ë¶Á¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²óÃå²Ð¤·¤ÆÈ¯²Ð¤·¤ÆÇ®¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢¡È¿·¤·¤¤·Á¡É¤Çº£²ó¤ÎÁªµó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Öº£¡¢ÀÐ´Ý¿ÆóÂåÉ½¤¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
µîÇ¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¡ÀÐ´Ý¿Æó ÂåÉ½
¡ÖËÍ¡¢Á´Á³´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×
ºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¡ÀÐ´Ý¿Æó ÂåÉ½
¡ÖËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
º£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¡¢ÀÐ´Ý»á¼«¿È¤ÏÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢¿·ÅÞ¤Î¡ÖÂåÉ½¡×¤È¤·¤ÆÁªµóÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿·ÅÞ¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡¢Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤ÐÀ¯¼£²°¤Î°ìÁÝ¤Ç¤¹¡£Âç¤·¤¿Ç½ÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤óÎÏ³Ø¤ÇµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤ÏµÄ°÷¤Î°Ø»Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½½ô°¤Îº¬¸»¤Ç¤¹¡×¡Ê1·î¡Ë
¸øÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿1128¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤ÇÁª¹Í¤·¡¢¸øÇ§¸õÊä42¿Í¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ïº£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¯ºö¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÃÏÊýµÄ²ñ¤È¹ñ²ñ¤Ï¡¢À®¤êÎ©¤Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀè·î¡Ë
¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ÈµÄ°÷¤¬¤È¤â¤Ë½»Ì±¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÆó¸µÂåÉ½À©¤ÎÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷¤ÎÌò³ä¤Ï¼¹¹ÔÉô¤ò´Æ»ë¤·¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÈÀÐ´ÝÀûÉ÷¡É¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯¡£¹ð¼¨Æü¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ç¤Ï¡ÈÂçÀ¹¶·¡É¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
JNN¤¬¹Ô¤Ã¤¿½øÈ×¤Î¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ïº¤Æñ¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡ÖÅöÁª¥¼¥í¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ðº£²ó¡¢ÅÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¾å¤Ë¤¢¤ëÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê4·î¡Ë
ÀÐ´Ý»á¤Ïº£¤ÎÅÔµÄ²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¡ÀÐ´Ý¿Æó ÂåÉ½
¡Ö¡Ê»Üºö¤Î¡Ë¤É¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£´ë¶È¤À¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢µÄ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Âç¤¤¯¸À¤¦¤ÈÅÔÀ¯¤Î¤Ê¤«¤Çº£¡¢¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤½¤³¤ËºÆ¤ÓÈ÷¤¨¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬´ê¤¦¡ÊÅÔµÄ²ñ¤Î¡Ë»Ñ¤Ç¤¹¡×
ÅÔµÄÁª¤ÎÅê³«É¼¤Ï22Æü¤Ç¤¹¡£