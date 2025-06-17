AKB48Â´¶È¤·¤Æ12Ç¯¤È13Ç¯¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤â¤¦¤é¤ä¤à¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎàÆ±µéÀ¸á¥³¥ó¥Ó¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¤¦¤ïÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡Ö¤È¤â¤¬ ²Ä°¦¤¤¥®¥Õ¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤òÁÏÀ®´ü¤«¤é»Ù¤¨¡¢¸£°ú¤·¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë2¿Í¤¬Ãç¤ÎÎÉ¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÈÈÄÌîÍ§Èþ¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤È¤â¤¬ @rosyluce ¤Î²Ä°¦¤¤¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡¼¡£¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¤ªÂ·¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¤ï¡£¤È¤â¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Örosyluce¡Ê¥í¡¼¥¸¡¼¥ë¡¼¥Á¥§¡Ë¡×¤ÏÈÄÌî¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈÄÌî¤âÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¡£ÆØ»Ò¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¡£¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¤È¤â¤Ë1991Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎàÆ±µéÀ¸á¡£Á°ÅÄ¤Ï12Ç¯8·î27Æü¡¢ÈÄÌî¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¸å¤Î8·î27Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¤ò¤Ï¤°¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÆØ»Ò¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¡×
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤Î»þ´Ö¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤µ¤óÂ´¶È¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤¦¤ïÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ä¤È¤â¤µ¤¤¤³¤¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¶¯¤¢¤Ä¤È¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¤¤ÎÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£