ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は17日、HYBE MUSIC GROUPとコラボレーションしたグルメメニューを公開した。ビッグサイズの本格派ピザを味わえるビザパーラー「ルイズ N.Y. ピザパーラー」とハンバーガー・レストラン「メルズ・ドライブイン」では、HYBE MUSIC GROUPの人気アーティスト9組のロゴマークをデザインした、クールなコースター付きの特別メニューが登場する。コースターは、セットメニュー1つにつきランダムで1枚進呈。

また、今年はあらたに、9組のアーティストそれぞれをイメージした、爽やかなドリンクを用意。カラフルな9色で「一緒に付いてくるカップホルダーに入れて、パークを楽しもう!」と呼びかける。USJとHYBE JAPANのコラボは2年連続となり、夜の特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』がパワーアップするほか、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ」に、アーティスト9組の楽曲が搭載される。楽曲が流れるアーティストは、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS(新)、ILLIT(新)の9組。アーティスト本人の出演予定はない。実施期間は、7月1日〜8月20日予定。■サマーダンスナイト限定コースターセット「ルイズ N.Y.ピザパーラー」お好きなピッツァ(4種から1品)、フライドポテト、ソフトドリンク(R)、サマーダンスナイト限定コースター「メルズ・ドライブイン」お好きなハンバーガー(4種から1品)、フライドポテト、ソフトドリンク(R)、サマーダンスナイト限定コースター※いずれも2000円■スペシャルドリンク&カップホルダーセット ※()内は販売場所BTS/パープルメロンソーダ(ワーフカフェ)BOYNEXTDOOR/ブルー・ライチソーダ(ワーフカフェ)TWS/ブルー・グレープフルーツソーダ(ワーフカフェ)SEVENTEEN/ブルーライチ&レモンソーダ(ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン)& TEAM/ベリーホワイトソーダ(ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン)TOMORROW X TOGETER/パイン&キウイソーダ(ボードウォーク・スナック)ENHYPEN/ストロベリーソーダ(ボードウォーク・スナック)LE SSERAFIM/ブラックレモン&グループソーダ(ボードウォーク・スナック)ILLIT/ピーチホワイトソーダ(ボードウォーク・スナック)※いずれも1200円(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ ENTERTAINMENT/YX LABELS)(C) Nintendo(C) 2025 Peanuts Worldwide LLCTM & (C) 2025 Universal Studios.