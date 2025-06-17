USJ×HYBEの限定グルメ発表 9組9色のスペシャルドリンク、ピッツァやハンバーガーのセット【詳細・価格】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は17日、HYBE MUSIC GROUPとコラボレーションしたグルメメニューを公開した。
【画像】9組のコースターがもらえる！ USJ×HYBEサマーダンスナイト限定メニュー
ビッグサイズの本格派ピザを味わえるビザパーラー「ルイズ N.Y. ピザパーラー」とハンバーガー・レストラン「メルズ・ドライブイン」では、HYBE MUSIC GROUPの人気アーティスト9組のロゴマークをデザインした、クールなコースター付きの特別メニューが登場する。コースターは、セットメニュー1つにつきランダムで1枚進呈。
また、今年はあらたに、9組のアーティストそれぞれをイメージした、爽やかなドリンクを用意。カラフルな9色で「一緒に付いてくるカップホルダーに入れて、パークを楽しもう！」と呼びかける。
USJとHYBE JAPANのコラボは2年連続となり、夜の特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』がパワーアップするほか、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ」に、アーティスト9組の楽曲が搭載される。
楽曲が流れるアーティストは、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS（新）、ILLIT（新）の9組。アーティスト本人の出演予定はない。実施期間は、7月1日〜8月20日予定。
■サマーダンスナイト限定コースターセット
「ルイズ N.Y.ピザパーラー」
お好きなピッツァ（4種から1品）、フライドポテト、ソフトドリンク（R）、サマーダンスナイト限定コースター
「メルズ・ドライブイン」
お好きなハンバーガー（4種から1品）、フライドポテト、ソフトドリンク（R）、サマーダンスナイト限定コースター
※いずれも2000円
■スペシャルドリンク＆カップホルダーセット ※（）内は販売場所
BTS／パープルメロンソーダ（ワーフカフェ）
BOYNEXTDOOR／ブルー・ライチソーダ（ワーフカフェ）
TWS／ブルー・グレープフルーツソーダ（ワーフカフェ）
SEVENTEEN／ブルーライチ＆レモンソーダ（ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン）
& TEAM／ベリーホワイトソーダ（ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン）
TOMORROW X TOGETER／パイン＆キウイソーダ（ボードウォーク・スナック）
ENHYPEN／ストロベリーソーダ（ボードウォーク・スナック）
LE SSERAFIM／ブラックレモン＆グループソーダ（ボードウォーク・スナック）
ILLIT／ピーチホワイトソーダ（ボードウォーク・スナック）
※いずれも1200円
(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC／BELIFT LAB／SOURCE MUSIC／PLEDIS ENTERTAINMENT／KOZ ENTERTAINMENT／YX LABELS)
(C) Nintendo
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
TM & (C) 2025 Universal Studios.
【画像】9組のコースターがもらえる！ USJ×HYBEサマーダンスナイト限定メニュー
ビッグサイズの本格派ピザを味わえるビザパーラー「ルイズ N.Y. ピザパーラー」とハンバーガー・レストラン「メルズ・ドライブイン」では、HYBE MUSIC GROUPの人気アーティスト9組のロゴマークをデザインした、クールなコースター付きの特別メニューが登場する。コースターは、セットメニュー1つにつきランダムで1枚進呈。
USJとHYBE JAPANのコラボは2年連続となり、夜の特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』がパワーアップするほか、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ」に、アーティスト9組の楽曲が搭載される。
楽曲が流れるアーティストは、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS（新）、ILLIT（新）の9組。アーティスト本人の出演予定はない。実施期間は、7月1日〜8月20日予定。
■サマーダンスナイト限定コースターセット
「ルイズ N.Y.ピザパーラー」
お好きなピッツァ（4種から1品）、フライドポテト、ソフトドリンク（R）、サマーダンスナイト限定コースター
「メルズ・ドライブイン」
お好きなハンバーガー（4種から1品）、フライドポテト、ソフトドリンク（R）、サマーダンスナイト限定コースター
※いずれも2000円
■スペシャルドリンク＆カップホルダーセット ※（）内は販売場所
BTS／パープルメロンソーダ（ワーフカフェ）
BOYNEXTDOOR／ブルー・ライチソーダ（ワーフカフェ）
TWS／ブルー・グレープフルーツソーダ（ワーフカフェ）
SEVENTEEN／ブルーライチ＆レモンソーダ（ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン）
& TEAM／ベリーホワイトソーダ（ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン）
TOMORROW X TOGETER／パイン＆キウイソーダ（ボードウォーク・スナック）
ENHYPEN／ストロベリーソーダ（ボードウォーク・スナック）
LE SSERAFIM／ブラックレモン＆グループソーダ（ボードウォーク・スナック）
ILLIT／ピーチホワイトソーダ（ボードウォーク・スナック）
※いずれも1200円
(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC／BELIFT LAB／SOURCE MUSIC／PLEDIS ENTERTAINMENT／KOZ ENTERTAINMENT／YX LABELS)
(C) Nintendo
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
TM & (C) 2025 Universal Studios.