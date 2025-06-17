【吉野家】今だけ「から揚げ」100円引き！から揚げ定食はご飯増量＆おかわりが無料になるよ〜。

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吉野家では、2025年6月17日から23日23時まで『から揚げ祭』を開催します（一部店舗を除く）。

新商品も割引対象

期間中、「から揚げ」商品が税込価格から100円引きとなります（単品から揚げ1個、から揚げセットは対象外）。

また、店内で「から揚げ定食」や「W定食（牛皿・から揚げ定食）」を頼んだ場合は、ご飯増量・おかわり無料、テイクアウト限定商品の「W弁当（牛皿・から揚げ弁当）」を頼んだ場合はご飯の増量が無料になります。

6月5日に販売開始した新商品の「ピリ辛青ねぎから揚げ」「ハニーマスタードから揚げ」の丼と定食も割引対象となります。

店内飲食の場合、対象メニューと価格は下記のとおりです。

・から揚げ定食　通常価格844円→744円

・から揚げ丼 並盛　通常価格619円→519円

・から牛 並盛　通常価格729円→629円

・W定食（牛皿・から揚げ）　通常価格1064円→964円

・ピリ辛青ねぎから揚げ丼　通常価格729円→629円

・ピリ辛青ねぎから揚げ定食　通常価格954円→854円

・ハニーマスタードから揚げ丼　通常価格729円→629円

・ハニーマスタードから揚げ定食　通常価格954円→854円

テイクアウトの場合、対象メニューと価格は下記のとおりです。

・から揚げ丼 並盛　通常価格608円→508円

・から牛 並盛　通常価格716円→616円

・W弁当（牛皿・から揚げ）　通常価格968円→945円

・ピリ辛青ねぎから揚げ丼　通常価格716円→616円

・ハニーマスタードから揚げ丼　通常価格716円→616円

「から揚げ」商品は、一部店舗では販売していません。また、店舗により商品の価格や販売時間が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部