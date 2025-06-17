【吉野家】今だけ「から揚げ」100円引き！から揚げ定食はご飯増量＆おかわりが無料になるよ〜。
吉野家では、2025年6月17日から23日23時まで『から揚げ祭』を開催します（一部店舗を除く）。
新商品も割引対象
期間中、「から揚げ」商品が税込価格から100円引きとなります（単品から揚げ1個、から揚げセットは対象外）。
また、店内で「から揚げ定食」や「W定食（牛皿・から揚げ定食）」を頼んだ場合は、ご飯増量・おかわり無料、テイクアウト限定商品の「W弁当（牛皿・から揚げ弁当）」を頼んだ場合はご飯の増量が無料になります。
6月5日に販売開始した新商品の「ピリ辛青ねぎから揚げ」「ハニーマスタードから揚げ」の丼と定食も割引対象となります。
店内飲食の場合、対象メニューと価格は下記のとおりです。
・から揚げ定食 通常価格844円→744円
・から揚げ丼 並盛 通常価格619円→519円
・から牛 並盛 通常価格729円→629円
・W定食（牛皿・から揚げ） 通常価格1064円→964円
・ピリ辛青ねぎから揚げ丼 通常価格729円→629円
・ピリ辛青ねぎから揚げ定食 通常価格954円→854円
・ハニーマスタードから揚げ丼 通常価格729円→629円
・ハニーマスタードから揚げ定食 通常価格954円→854円
テイクアウトの場合、対象メニューと価格は下記のとおりです。
・から揚げ丼 並盛 通常価格608円→508円
・から牛 並盛 通常価格716円→616円
・W弁当（牛皿・から揚げ） 通常価格968円→945円
・ピリ辛青ねぎから揚げ丼 通常価格716円→616円
・ハニーマスタードから揚げ丼 通常価格716円→616円
「から揚げ」商品は、一部店舗では販売していません。また、店舗により商品の価格や販売時間が異なる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部