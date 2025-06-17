キャンペーン：OM SYSTEM、最大4万円分を還元する夏のキャッシュバックを開始 OM-5 Mark IIも対象
キャンペーン：OM SYSTEM、最大4万円分を還元する夏のキャッシュバックを開始 OM-5 Mark IIも対象
OMデジタルソリューションズは6月17日（火）、対象製品の購入で最大4万円分を還元するキャンペーンを開始した。カメラとレンズの同時購入により、さらに1万円分を追加で還元する。
ミラーレスカメラ「OM-1 Mark II」シリーズや交換レンズに加え、7月下旬発売の「OM-5 Mark II」シリーズも対象に含まれる。
最も多く還元されるのは、「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS」「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO」の4万円分。
追加の1万円分キャッシュバックは、「OM-1 Mark II」または「OM-5 Mark II」のいずれかと対象レンズを同時に購入・申込した場合に適用される。ただし、カメラ1台につき1万円分が上限で、レンズキット付属のレンズ単体での応募は無効となる。
対象商品を購入後にユーザー・製品登録を行い、キャンペーンに応募する。キャッシュバックは「選べるe-GIFT」またはVISAギフトカードで受け取ることができる。
キャンペーン名
夏のアウトドアを応援 OM SYSTEM 夏のキャッシュバック
購入対象期間
2025年6月17日（火）～ 8月31日（日）
応募期間
2025年6月17日（火）～ 9月16日（火）当日消印有効
※Web登録の場合は9月16日（火）15時00分まで
キャッシュバッグ額
カメラ OM-1 Mark II ボディー：10,000円分 OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット：20,000円分 OM-5 Mark II ボディー：5,000円分 OM-5 Mark II 14-150mm II レンズキット：10,000円分 OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット：10,000円分 Tough TG-7：10,000円分
レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS：40,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO：40,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO：30,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO：30,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO：20,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO：20,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO：20,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO：15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO：15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO：15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO：15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO：15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II：10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO：10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3：10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO：10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II：5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II：5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro：5,000円分