OMデジタルソリューションズは6月17日(火)、対象製品の購入で最大4万円分を還元するキャンペーンを開始した。カメラとレンズの同時購入により、さらに1万円分を追加で還元する。

ミラーレスカメラ「OM-1 Mark II」シリーズや交換レンズに加え、7月下旬発売の「OM-5 Mark II」シリーズも対象に含まれる。

最も多く還元されるのは、「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS」「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO」の4万円分。

追加の1万円分キャッシュバックは、「OM-1 Mark II」または「OM-5 Mark II」のいずれかと対象レンズを同時に購入・申込した場合に適用される。ただし、カメラ1台につき1万円分が上限で、レンズキット付属のレンズ単体での応募は無効となる。

対象商品を購入後にユーザー・製品登録を行い、キャンペーンに応募する。キャッシュバックは「選べるe-GIFT」またはVISAギフトカードで受け取ることができる。

キャンペーン名

夏のアウトドアを応援 OM SYSTEM 夏のキャッシュバック



購入対象期間

2025年6月17日(火)~ 8月31日(日)



応募期間

2025年6月17日(火)~ 9月16日(火)当日消印有効

※Web登録の場合は9月16日(火)15時00分まで



キャッシュバッグ額

カメラ

レンズ

OM-1 Mark II ボディー:10,000円分 OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット:20,000円分 OM-5 Mark II ボディー:5,000円分 OM-5 Mark II 14-150mm II レンズキット:10,000円分 OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット:10,000円分 Tough TG-7:10,000円分M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS:40,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO:40,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO:30,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO:30,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO:20,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO:20,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO:20,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO:15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO:15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO:15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO:15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO:15,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II:10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO:10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3:10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO:10,000円分 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II:5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II:5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro:5,000円分