　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42779.11　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41380.99　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41071.41　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39798.82　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39363.72　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38999.95　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38600.30　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

38536.74　　★日経平均株価17日終値

38248.02　　6日移動平均線
38216.66　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38200.64　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38054.57　　均衡表転換線(日足)
37934.77　　均衡表雲上限(週足)
37922.72　　200日移動平均線
37800.99　　25日移動平均線
37718.54　　均衡表基準線(日足)
37656.03　　26週移動平均線
37446.81 　　新値三本足陰転値
37401.33　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37001.67　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36642.62　　75日移動平均線
36634.49　　13週移動平均線
36602.02　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36345.55　　均衡表転換線(週足)
35948.33　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35888.59　　均衡表雲上限(日足)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35052.33　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34240.64　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33470.16　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32532.95　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31888.00　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　69.46(前日61.43)
ST.Slow(9日)　　65.92(前日69.14)

ST.Fast(13週)　 93.57(前日92.81)
ST.Slow(13週)　 91.24(前日90.98)

［2025年6月17日］

株探ニュース