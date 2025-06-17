

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42779.11 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41380.99 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41071.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39798.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39363.72 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38999.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38600.30 ボリンジャー:＋2σ(25日)



38536.74 ★日経平均株価17日終値



38248.02 6日移動平均線

38216.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38200.64 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38054.57 均衡表転換線(日足)

37934.77 均衡表雲上限(週足)

37922.72 200日移動平均線

37800.99 25日移動平均線

37718.54 均衡表基準線(日足)

37656.03 26週移動平均線

37446.81 新値三本足陰転値

37401.33 ボリンジャー:-1σ(25日)

37001.67 ボリンジャー:-2σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36642.62 75日移動平均線

36634.49 13週移動平均線

36602.02 ボリンジャー:-3σ(25日)

36345.55 均衡表転換線(週足)

35948.33 ボリンジャー:-1σ(26週)

35888.59 均衡表雲上限(日足)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35052.33 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表雲下限(日足)

34240.64 ボリンジャー:-2σ(26週)

33470.16 ボリンジャー:-2σ(13週)

32532.95 ボリンジャー:-3σ(26週)

31888.00 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 69.46(前日61.43)

ST.Slow(9日) 65.92(前日69.14)



ST.Fast(13週) 93.57(前日92.81)

ST.Slow(13週) 91.24(前日90.98)



［2025年6月17日］



株探ニュース

