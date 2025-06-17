【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42779.11 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41380.99 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41071.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)
39798.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39363.72 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38999.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)
38600.30 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38536.74 ★日経平均株価17日終値
38248.02 6日移動平均線
38216.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38200.64 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38054.57 均衡表転換線(日足)
37934.77 均衡表雲上限(週足)
37922.72 200日移動平均線
37800.99 25日移動平均線
37718.54 均衡表基準線(日足)
37656.03 26週移動平均線
37446.81 新値三本足陰転値
37401.33 ボリンジャー:-1σ(25日)
37001.67 ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36642.62 75日移動平均線
36634.49 13週移動平均線
36602.02 ボリンジャー:-3σ(25日)
36345.55 均衡表転換線(週足)
35948.33 ボリンジャー:-1σ(26週)
35888.59 均衡表雲上限(日足)
35595.49 均衡表基準線(週足)
35052.33 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表雲下限(日足)
34240.64 ボリンジャー:-2σ(26週)
33470.16 ボリンジャー:-2σ(13週)
32532.95 ボリンジャー:-3σ(26週)
31888.00 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 69.46(前日61.43)
ST.Slow(9日) 65.92(前日69.14)
ST.Fast(13週) 93.57(前日92.81)
ST.Slow(13週) 91.24(前日90.98)
［2025年6月17日］
株探ニュース