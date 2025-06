SEKAI NO OWARIの公式Xが、17日に更新。同日開催予定だったSEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」 Zepp Osaka Bayside公演について、メンバーであるSaoriの体調不良により、急きょ延期すると発表した。Xでは「本日、6月17日(火)開催のSEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」 Zepp Osaka Bayside公演につきまして、メンバーのSaoriが体調不良の為、医療機関を受診したところ、安静が必要と診断されたため、やむを得ず本日の公演を延期とさせていただきます」と報告。

続けて「直前のお知らせとなり、公演を楽しみにしてくださっていた皆さまをはじめ、関係者の方々にはご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。なお、振替公演の有無については現在、関係各所と調整中です」とした。■報告全文【FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」】本日、6月17日(火)開催のSEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」 Zepp Osaka Bayside公演につきまして、メンバーのSaoriが体調不良の為、医療機関を受診したところ、安静が必要と診断されたため、やむを得ず本日の公演を延期とさせていただきます。直前のお知らせとなり、公演を楽しみにしてくださっていた皆さまをはじめ、関係者の方々にはご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。なお、振替公演の有無については現在、関係各所と調整中です。振替公演の詳細が決まり次第、ツアー特設サイトおよび、ファンクラブサイトにてご案内いたします。また、払い戻しをご希望される方につきましては後日詳細をご案内いたします。この度は、直前のお知らせとなり申し訳ございません。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。