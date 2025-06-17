　日本サッカー協会は17日、スペイン女子代表との国際親善試合（27日＝日本時間28日、マドリード）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー18人を発表した。コンディション不良で前回のブラジル遠征に不参加だったMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）ら常連組がメンバー入りした。

　また、来月開催のE―1選手権（韓国）のメンバーも同時に発表し、WEリーグMVPのFW山本柚月（日テレ東京V）ら国内組を中心に23人が名を連ねた。

　なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。

＜スペイン遠征＞

　▽GK

　山下　杏也加（マンチェスター・シティ）

　スタンボー華（エンジェル・シティ）

　▽DF

　熊谷　紗希（ロンドン・シティ）

　守屋　都弥（エンジェル・シティ）

　北川　ひかる（BKヘッケン）

　南　萌華（ローマ）

　宝田　沙織（C大阪）

　古賀　塔子（フェイエノールト）

　▽MF

　長谷川　唯（マンチェスター・シティ）

　杉田　妃和（ポートランド）

　三浦　成美（ワシントン）

　長野　風花（リバプール）

　宮沢　ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）

　藤野　あおば（マンチェスター・シティ）

　浜野　まいか（チェルシー）

　谷川　萌々子（バイエルン・ミュンヘン）

　▽FW

　田中　美南（ロイヤルズ）

　松窪　真心（カレッジ）

＜E―1選手権＞

　▽GK

　平尾　知佳（新潟）

　浅野　菜摘（ちふれ埼玉）

　大熊　茜（INAC神戸）

　▽DF

　三宅　史織（INAC神戸）

　遠藤　優（三菱重工浦和）

　市瀬　千里（広島）

　高橋　はな（三菱重工浦和）

　嶋田　華（広島）

　石川　璃音（三菱重工浦和）

　▽MF

　成宮　唯（INAC神戸）

　塩越　柚歩（日テレ東京V）

　菅野　奏音（日テレ東京V）

　北村　美羽（千葉）

　吉田　莉胡（INAC神戸）

　土方　麻椰（日テレ東京V）

　▽FW

　上野　真実（広島）

　中嶋　淑乃（広島）

　矢形　海優（マイナビ仙台）

　浜田　芽来（大宮）

　大澤　春花（シュツットガルト）

　山本　柚月（日テレ東京V）

　愛川　陽菜（INAC神戸）

　樋渡　百花（日テレ東京V）