なでしこジャパン スペイン遠征に長谷川、熊谷、谷川ら18人 来月E―1選手権のメンバーも発表
日本サッカー協会は17日、スペイン女子代表との国際親善試合（27日＝日本時間28日、マドリード）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー18人を発表した。コンディション不良で前回のブラジル遠征に不参加だったMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）ら常連組がメンバー入りした。
また、来月開催のE―1選手権（韓国）のメンバーも同時に発表し、WEリーグMVPのFW山本柚月（日テレ東京V）ら国内組を中心に23人が名を連ねた。
なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。
＜スペイン遠征＞
▽GK
山下 杏也加（マンチェスター・シティ）
スタンボー華（エンジェル・シティ）
▽DF
熊谷 紗希（ロンドン・シティ）
守屋 都弥（エンジェル・シティ）
北川 ひかる（BKヘッケン）
南 萌華（ローマ）
宝田 沙織（C大阪）
古賀 塔子（フェイエノールト）
▽MF
長谷川 唯（マンチェスター・シティ）
杉田 妃和（ポートランド）
三浦 成美（ワシントン）
長野 風花（リバプール）
宮沢 ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）
藤野 あおば（マンチェスター・シティ）
浜野 まいか（チェルシー）
谷川 萌々子（バイエルン・ミュンヘン）
▽FW
田中 美南（ロイヤルズ）
松窪 真心（カレッジ）
＜E―1選手権＞
▽GK
平尾 知佳（新潟）
浅野 菜摘（ちふれ埼玉）
大熊 茜（INAC神戸）
▽DF
三宅 史織（INAC神戸）
遠藤 優（三菱重工浦和）
市瀬 千里（広島）
高橋 はな（三菱重工浦和）
嶋田 華（広島）
石川 璃音（三菱重工浦和）
▽MF
成宮 唯（INAC神戸）
塩越 柚歩（日テレ東京V）
菅野 奏音（日テレ東京V）
北村 美羽（千葉）
吉田 莉胡（INAC神戸）
土方 麻椰（日テレ東京V）
▽FW
上野 真実（広島）
中嶋 淑乃（広島）
矢形 海優（マイナビ仙台）
浜田 芽来（大宮）
大澤 春花（シュツットガルト）
山本 柚月（日テレ東京V）
愛川 陽菜（INAC神戸）
樋渡 百花（日テレ東京V）