明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・機械受注
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
決算発表：コーセル<6905>，サンオータス<7623>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・機械受注
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
決算発表：コーセル<6905>，サンオータス<7623>
出所：MINKABU PRESS