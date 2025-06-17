明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計

０８：５０ 日・機械受注

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１７：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数



○決算発表・新規上場など



決算発表：コーセル<6905>，サンオータス<7623>



出所：MINKABU PRESS