○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計
０８：５０　日・機械受注
１５：００　英・消費者物価指数
１５：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数

○決算発表・新規上場など

決算発表：コーセル<6905>，サンオータス<7623>

出所：MINKABU PRESS