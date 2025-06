広島こども食堂支援センター様へ精白米を寄贈！フレスタ

フレスタは、今回、昨今の米不足の影響から本来なら優先的に支援が必要な場所に必要な量が行き渡っていないことを鑑み、広島こども食堂支援センター様へ2025年6月25日(水)よりブレンド米の寄贈を予定しています。

また、6月10日(火)には寄贈目録贈呈式を実施しました。

<寄贈概要>

【寄贈先】広島こども食堂支援センター様を通じ、県内6か所(呉、東広島、三原、尾道、福山、三次)のネットワークへ分配の後、県内のこども食堂様や地域食堂様へ配布予定

【目的】 こども食堂様で一時的に不足しているお米の補填のため

【寄贈量】精白米5kg 500体(2023年度産のブレンド米)

【寄贈日】2025年6月25日(水)予定

<寄贈目録贈呈式の実施>

今回の寄贈にあたり、2025年6月10日(火)にフレスタ横川本店にて寄贈目録贈呈式を実施しました。

【日時】 2025年6月10日(火)18時30分〜

【場所】 フレスタ横川本店

【出席者】NPO法人広島こども食堂支援センター様 理事長 越智 誠輝様

株式会社フレスタ 執行役員社長 谷本 満

株式会社フレスタホールディングス 取締役 宗兼 伴恵

