マテルから、映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の公式フィギュア全38種が登場。

話題の“あの恐竜”や大人気「T-レックス」を、最新ギミックで進化したフィギュアにしています!

マテル『ジュラシック・ワールド/復活の大地』公式フィギュア

発売日:2025年6月末発売予定

世界大手の玩具メーカー、マテルから『ジュラシック・ワールド』公式ライセンス玩具のフィギュア38種が登場。

映画に登場する人気の恐竜たちを再現した大迫力のフィギュアは、映画ファン・恐竜ファンどちらも夢中になるグッズです☆

2025年8月8日に公開となる新作映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に初登場となる新恐竜「ディストータス・レックス」 もラインナップ。

左右に小刻みに震えて、大きなウデを振って威嚇するギミックが付いた「ジュラシック・ワールド バトルアクション!ディストータス・レックス」も発売されます。

大人気の「T-レックス」は「ジュラシック・ワールド スーパーアクション!ひかってほえるT-レックス」として登場!

そのほか、アイコニックな恐竜の頭を開けると、小さな恐竜の世界が登場する「マイクロコンパクトヘッド アソート」も新たに登場します。

滝が出現したり、恐竜が飛び出したりする、しかけもたくさん盛り込まれています☆

さらに、コレクター待望のハモンドコレクションには『ジュラシック・ワールド』シリーズのスピノサウルスやステゴサウルスが登場。

他の新作フィギュアも同時ラインナップしており、無料アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』との連携も楽しめるフィギュアが揃い踏み。

AR機能で恐竜の迫力を身近に感じたり、ミニゲームをプレイしたり、恐竜の知識が楽しく身につきます☆

ジュラシック・ワールド バトルアクション!ディストータス・レックス

価格:10,560円(税込)

対象年齢:4才以上

サイズ:W50×D9.7×H22cm

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場する新恐竜「ディストータス・レックス」をフィギュア化。

ボタンを押すと小刻みに震えて、尻尾を上下左右に動かすと大きなウデを振って攻撃します!

ジュラシック・ワールド バトルアクション モササウルス

価格:8,030円(税込)

対象年齢:4才以上

サイズ:W65×D22×H16cm

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場する「モササウルス」も新登場。

全長約65センチと大迫力の大きさで、映画のシーンを忠実に再現できるよう、リアルさにこだわっています。

尻尾のボタンを押して狂暴な噛みつき、左右に動かして暴れるように泳ぐ動きが可能。

付属のミニフィギュアを飲み込むと。口の奥から飛び出すしかけつきです!

ジュラシック・ワールド スーパーバトルアタック!スピノサウルス

価格:10,560円(税込)

対象年齢:4才以上

サイズ:W55xD15xH25cm

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場する「スピノサウルス」も、「ディストータス・レックス」や「モササウルス」と一緒に登場。

背中のボタンを連打すると、スピードがアップして激しく暴れだす、ダイナミックなアクション付きです!

左右に噛みつきながら尻尾を振り、2種類の攻撃をします。

ジュラシック・ワールド スーパーアクション!ひかってほえるT-レックス

価格:10,560円(税込)

対象年齢:4才以上

サイズ:W54.5×D14.5×H25.4cm

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

大人気恐竜「T-レックス」を、革新的なギミックを付けてリアルに再現した「スーパーアクション!ひかってほえるT-レックス」

「T-レックス」の尻尾を上下左右に動かしたり、まわしたりすることで、頭が動かせます。

さらに、舌を押すと光りながら連続で噛みついたり吠えたりする、狂暴なアクション付きです!

ジュラシック・ワールド バトルアクション!ほえるケツァルコアトルス

価格:7,150円(税込)

対象年齢:4才以上

サイズ:W63.5×D34.9×H9cm

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場する、最大の翼竜「ケツァルコアトルス」

背中のボタンを押すと、羽が左右に広がり、今にも飛びそうなほどリアリティあるフィギュアです。

背中のボタンを押すと、ほえて激しくかみつく、ダイナミックなバトルアクションも付いています!

ジュラシック・ワールド マイクロコンパクトヘッド アソート

価格:3,960円(税込)

対象年齢:4才以上

サイズ:W11.4×D9.3×H10.2cm

「ジュラシック・ワールド マイクロコンパクトヘッド アソート」は、アイコニックな恐竜の頭を開くと、恐竜の世界が登場する玩具。

いくつもの滝が流れる壮大な世界の中に、骨のトラップや恐竜が飛び出す、隠れた仕掛けがちりばめられています。

遊びの幅が広がり、ラインアップは「スピノサウルス」と「T‐レックス」の2種類。

2体の恐竜と、1体の人物のマイクロフィギュアが付いています!

2025年6月発売予定フィギュア

フィギュア名・価格:

ジュラシック・ワールド アクションフィギュア ほえる!バリオニクス(※)4,400円(税込)サイズ:W32×D10×H5.3cmジュラシック・ワールド アクションフィギュア ほえる!ユタラプトル(※) 4,400円(税込)サイズ:W30.7×D7.6×H12.7cmジュラシック・ワールド アクションフィギュア ほえる!ナーストケラトプス(※) 4,400円(税込)サイズ:W31×D7.2×H13.2cmジュラシック・ワールド アクションフィギュア ほえる!マイアサウラ(※) 4,400円(税込)サイズ:W31.8×D7.2×H12.7cmジュラシック・ワールド ビッグアクション!エオトリケラトプス(※) 4,620円(税込)サイズ:35.6W×D8.9×H19.5cmジュラシック・ワールド スーパービッグ!T-レックス(※) 15,400円(税込)サイズ:W99×D30×H46cmジュラシック・ワールド スーパービッグ!モササウルス(※) 15,400円(税込)サイズ:W93×D30×H33cmジュラシック・ワールド かみかみ恐竜コレクション Cアソート 全4種 各1,210円(税込)サイズ:W8.5×D4.5×H7.4cmジュラシック・ワールド 戦え!恐竜の水槽バトルアリーナ 全2種 各4,290円(税込)サイズ:W25.9×D20.4×H7.3cmジュラシック・ワールド 危険!アクション アソート 全4種(※) 各1,650円(税込)サイズ:W18.5×D5.8×H7.6cmジュラシック・ワールド 追撃アタック!アソート 全4種(※) 各1,870円(税込)サイズ:W3.8×D17.8×H4.1cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド バトルアクション!T-レックス マスク 9,130円(税込)サイズ:W19.1×D18.5×H19.1cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド ミニフィギュア ボックスアソート 2025 第2弾 全25種・11パターンの組み合わせ 各660円(税込)サイズ:W5.5×D1.7×H2.7cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド お湯でよみがえる!化石から恐竜を発掘セット 各2,200円(税込)サイズ:W5×D5×H15cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド ハモンドコレクション ヴェロキラプトル タイガー 3,300円(税込)サイズ:W19.8×D4.4×H12.7cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド ハモンドコレクション スティギモロク 3,300円(税込)サイズ:W19.8×D4×H12.7cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド ハモンドコレクション トロオドン 3,300円(税込)サイズ:W12×D3.8×H6.4cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド ハモンドコレクション ステゴサウルス 8,360円(税込)サイズ:W43.8×D9.5×H20.8cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド ハモンドコレクション スピノサウルス 12,320円(税込)サイズ:W64.5×D10×H29.1cm【Ecom 限定】ジュラシック・ワールド ラボ襲撃!T-レックス(※) 5,280円(税込)サイズ:W46.4×D13.7×H18.3cm【トイザらス限定】ジュラシック・ワールド ダーツランチャーでラプトルを撃退!ビークルセット 7,480円(税込)サイズ:W27.3×D11×H12cm【トイザらス限定】ジュラシック・ワールド 手なずけてトレーニング!アクイロプス 6,270円(税込)サイズ:W20.3×D7.6×H12.5cm【トイザらス限定】ジュラシック・ワールド サウンド&リアル インドミナミ・レックス 1,089円(税込)サイズ:W55×D17×H23cm【トイザらス限定】ジュラシック・ワールド スーパービッグ!ティタノサウルス 15,400円(税込)サイズ:W139.7×D22.6×H80cm

※ アプリ対応商品

「ディストータス・レックス」や「T-レックス」「モササウルス」などをはじめ、新しい公式フィギュアは38種類がラインアップ。

リアルな造形にこだわったギミック付きのものから

ユニークなデザインのものまで、豊富に取りそろえられています!

連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応するフィギュアも多数。

子どもから大人まで、幅広い層が夢中になること間違いなし!

販売店舗を限定して展開するフィギュアもあり、ファンにはたまらないラインナップになっています。

無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』

価格:無料(通信料はユーザー負担となります)

インストール方法:Androidは「Google Play ストア」、iPhoneは「App Store」からインストール

App Store及びGoogle Playにて配信中の、映画『ジュラシック・ワールド』関連商品と連動する、無料連動アプリが『ジュラシック・ワールド・プレイ』としてリニューアル。

各フィギュアに付いているDNAコードをスキャンすると、恐竜をコレクションできるアプリで遊べます!

また、AR機能により、スマートフォン越しで見ると現実世界に恐竜の3Dデータが出現。

「トラック&キャッチ・チャレンジ」などのミニゲームもプレイでき、恐竜の知識が楽しく身につく内容です。

新作映画に登場する話題の恐竜や、大人気の「T-レックス」をはじめ、全38種の新商品が登場。

マテルの『ジュラシック・ワールド/復活の大地』公式フィギュアは、2025年6月末より発売です!

