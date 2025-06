ブランドの精神を体現。ロンドン・ニューボンドストリートのミュウミュウ旗艦店がリニューアルオープン

ミュウミュウ(Miu Miu)は、2025年6月7日にロンドン・ニューボンドストリートの旗艦店をリニューアルオープンしました。今回のリニューアルでは、文化交流、対話、そしてあたたかく心地よい空間での活発かつ知的で思いやりに溢れたコミュニティの集まりをテーマにした新しいリテールコンセプトを展開します。Courtesy of Miu Miuニューボンドストリートとブルートンストリートの角に位置し、約700平方メートルもの面積を誇るこの店舗には、バッグ、シューズ、ウエア、レザーグッズ、アイウエア、スモールアクセサリーを含む全ミュウミュウのトータルコレクションがそろい、店内は、夢と現実、歴史と試行、女性らしさと遊び心溢れる個性の共存というブランドの精神を体現したデザインとなっています。

Courtesy of Miu Miu1階は主にアクセサリーを取り扱い、ウエアは2階にディスプレイされます。モダンでミニマルな空間が広がる1階は、インダストリアルなメタルの床に明るい天井、シグネチャーのペールブルーに彩られた壁が特徴で、そこに点在する木の梁や棚が温もりを添えます。同店では初めて、ビビッドイエローとグリーンの2つの大きなディスプレイカウンターを空間に取り入れています。カウンターにはアクセサリーが並び、さらに大きなペールブルーのモジュールソファの周りにはシューズエリアが広がります。Courtesy of Miu Miuメタルの階段を上がった先の2階では、より親密でアットホームな雰囲気を楽しめます。床と天井はモジュールの木枠で構成。壁に沿ってハンガーラックが設けられており、様々な形や色のソファやカーペットが配されたラウンジが広がります。プレシャスなエンブロイダリー生地を用いたプライベートなフィッティングルームは、最新のミュウミュウルックの数々が並ぶ棚に囲まれています。Courtesy of Miu Miuフロアの反対側は、プライベートアポイントメント専用の大きな部屋へと続きます。同店では、衣裳デザイナー、プロダクションデザイナー、セットデザイナーのCatherine Martin(キャサリン・マーティン)とコラボレーションした新作「Miu Miu Upcycled」コレクションの全世界独占プレビューを開始します。Courtesy of Miu Miu■店舗情報Miu Miu London New Bond St. 150住所:150, New Bond Street, W1S 2TU, London営業時間:10:00 am - 07:00 pmお問い合わせ:ミュウミュウ クライアントサービスTel: 0120.451.993