TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¥«¥Ê¥À¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤­¤ç¤¦¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢G7¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²ñµÄ¤Î½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤ºµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þ¤Îº¹¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢G7¤ÎÏ¢·È¤Ï°ìÁØ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ËÌÄ«Á¯¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Î¾¼óÇ¾¤¬ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£