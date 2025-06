BTSのJIN(ジン)が自身のInstagramを更新。『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STREET’ FINAL』でのステージショットを公開した。

【画像】①向かい合ってお辞儀をするJINとJ-HOPE②JIN&J-HOPE&JUNG KOOKの3ショット

■JIN&JUNG KOOKがJ-HOPEのワールドツアーアンコール公演にサプライズ登場

JINは、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて行われた、J-HOPEのワールドツアーアンコール公演『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STREET’ FINAL』の初日・6月13日公演に、JUNG KOOK(ジョングク)と共にサプライズ登場。アンコールで、J-HOPEとともにBTS「Spring Day」、そして5月にリリースした自身のソロ曲「Don’t Say You Love Me」を披露した他、JIN&J-HOPE&JUNG KOOKのユニット曲「Jamais Vu」を3人で熱唱した。

公演後にはBTSの公式X(旧Twitter)に3人が並んだ3ショットが公開され、世界中のファンを歓喜させた。

■向かい合ってお辞儀をするJINとJ-HOPE

この度JINが公開したのは3枚のステージショット。1枚目はJ-HOPEと向い合って深々とお辞儀をしているショットで、2、3枚目はJINの歌唱するソロステージのショットだ。「お疲れ、J-HOPE」というキャプションが付けられたこの投稿に、J-HOPEも反応。「ありがとうございます。頑張ってください、JIN」と、ソロのワールドツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』の開幕を6月28日に控えたJINにエールを送った。