YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoenのデビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」が2025/6/15付 オリコンデイリーシングルランキング1位を獲得した。また、6月15日 (日) には東京・ラクーアガーデンステージにてシングル発売を記念したオープンスペースライブイベントが行なわれた。 これまでメンバーそれぞれの出身地である宮崎、宮城、群馬、長野を巡ったイベントのファイナルとなったラクーアガーデンステージ。この日は真夏日にも関わらず、ラクーアガーデンステージには多くのaoring(aoenのファンネーム)が駆けつけ、ステージ前のみならず2階のスペースまでびっしりとネームボードを持ったaoringたちで埋め尽くされた。 大きな歓声に迎えられながらいよいよaoenが登場すると、収録曲「Blue Flame」をパワフルかつクールにパフォーマンスし、司会の古家正亨氏と軽妙なトークを繰り広げた。今回のイベントは埼玉県出身の優樹(YUJU)、神奈川県出身の京助(KYOSUKE)、東京都出身の颯太(SOTA)ら関東出身者のホームとして開催され、東京都出身の颯太(SOTA)は「こんなに大きな地元の舞台に立たせてもらうというのが、数年前の自分では想像できなかったのでとても嬉しいです。もっとaoenを好きになってもらえたら」と、デビューした実感を語った。 また、地元のおすすめ紹介コーナーで優樹(YUJU)は埼玉県のおすすめとして「十万石まんじゅうです。ふわふわしてこしあんが詰まっている。ぜひ食べてみてください」と地元愛を語り、神奈川県出身の京助(KYOSUKE)は「横浜のみなとみらいがおすすめ。夜景がきれいなので、観覧車に乗って夜景を楽しんでほしい」と魅力を語った。 また、今回は各地を巡ったイベントの締めくくりということで、リーダーの優樹(YUJU)は「今日は駆けつけてくださってありがとうございます。aoring一人ひとりへの感謝を忘れず、夢に向かって走っていきますので応援よろしくお願いします!」と、これからの活動への意気込みを語り、輝(HIKARU)も「暑い中来てくださってありがとうございます。デビュー前もデビュー後も、イベントで色々な方に観ていただけて幸せな時間でした。引き続き応援よろしくお願いします!」と応援を呼びかけた。 最後はタイトル曲「青い太陽 (The Blue Sun)」を披露し、熱さも吹き飛ばす爽やかな笑顔とポジティブエネルギーで会場を包み、各地へ駆けつけ共に巡りながら今日この会場に集まったaoringとaoenの絆を確認する瞬間となった。 なお、6月25日(水)深夜からは初の冠番組『今日もaoen頑張ります!』(日本テレビ系)の放送が決定している。 リリース情報 ■デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」 2025年6月11日(水)発売https://aoen.lnk.to/the_blue_sun▼TRACKLIST1_青い太陽 (The Blue Sun)2_Blue Flame3_Circle Ring4_FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜 商品詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24/ 関連リンク ◆aoen オフィシャルX

The post aoen、メンバー出身地を巡るオープンスペースイベントを東京で完走「aoring一人ひとりへの感謝を忘れず夢に向かって走っていきます」 first appeared on BARKS.