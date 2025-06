櫻坂46新メンバー四期生による初の楽曲「死んだふり」のミュージックビデオが公開された。 本楽曲はYouTubeにて公開された”四期生ドキュメンタリー『櫻坂46 四期生物語 ーいま、わたしたちに、できることー』”の最新話で発表となった楽曲。6月25日(水)発売の12thシングル「Make or Break」の共通カップリング曲としても収録され、全席即完となった東京・有明アリーナで開催された四期生による初のライブ<櫻坂46四期生 First Showcase>で初披露された。 今作のセンターを務めるのは岡山県出身の16歳、山田桃実。監督は「Nobody’s fault」、「ドローン旋回中」などを手掛けた後藤匠平が務めている。 櫻坂46は本作を引っ提げ、今夏ドームツアー<5th TOUR 2025 “Addiction”>および幕張イベントホールでの<12th Single BACKS LIVE!!>を開催する。 12thシングル「Make or Break」発売日:2025年6月25日(水)-CD Package-http://sakurazaka46.lnk.to/20250625_MakeorBreak_PKG 12th Single『Make or Break』 Streaming & Downloadhttps://sakurazaka46.lnk.to/MakeorBreak 12th Single収録『死んだふり』 Streaming & Downloadhttps://sakurazaka46.lnk.to/Shindafuri 【Blu-ray付き】初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13360〜13361 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13362〜13363 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13364〜13365 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 […]

