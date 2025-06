ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」が「開業20周年キャンペーン」を開催。

20年の感謝を込めて、ホテルをイメージした記念カクテルや、特製スイーツ付きプランなどが展開されています☆

ホテル ユニバーサル ポート「開業20周年キャンペーン」

開催期間:2025年6月16日(月)より順次

2005年の開業から、2025年7月15日に開業20周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」

多くの来館や支援への感謝と、これからも末永く利用してほしい想いを込めて、開業20周年キャンペーンが展開されています!

記念イベントの開催やキャンペーンの実施など、様々な活動で20周年をお祝い。

記念カクテルや特製スイーツ付きプランも提供し、楽しい企画を数多く用意されています☆

20周年記念ロゴ

アニバーサリーイヤーを記念して「20周年記念ロゴ」を作成。

ホテル ユニバーサル ポートのコンセプトである「港」をテーマに、波や碇のモチーフがデザインされています。

ロゴを囲む円形のフレームは、人と人との繋がり【円=縁】を表現。

また、円は始まりも終わりもない形であることから、「永遠」や「継続性」を意味するモチーフです!

開業20周年という節目を祝うと同時に、これからの未来へと続く歩みを象徴しています☆

20周年記念イベント「大阪市立梅香中学校吹奏楽部 レストラン演奏会」

日程:2025年7月12日(土)16:00〜18:30

場所:1階 ラウンジR (16:00〜17:00)、2階 ポートダイニング リコリコ (18:00〜18:30)

※ポートダイニング リコリコでの演奏会は、飲食の利用者のみ鑑賞

ホテル ユニバーサル ポートを、長らく支えてきた地域の人たちへ感謝を込めて、館内レストランとラウンジにて演奏会を開催。

2025年7月12日に、大阪市立梅香中学校の吹奏楽部による演奏が行われます!

大阪市立梅香中学校 吹奏楽部より

私たち梅香中学校吹奏楽部は「感心・感動」していただくことをモットーに日々練習に励んでいます。

毎日全員でロングトーンをして、響きのあるいい音を創り、基礎基本を大切に練習しています。

私たちの校区にはユニバーサル・スタジオ・ジャパンや現在開催中の大阪・関西万博の会場があります。

世界から注目される街で暮らす私たちのアツい音楽を届けられるよう部員一同、心を込めて演奏いたします。

20周年記念カクテル

料金:各1,100円

期間:2025年7月1日(火)〜 8月31日(日)

場所:1階 ラウンジR(販売時間:11:00〜22:00)

ラウンジRでは、開業20周年を記念した2種類のカクテルを、期間限定で販売。

「BLUE OF PORT」と「Port Birthday」がラインナップされます。

BLUE OF PORT

「BLUE OF PORT」は、ホテル ユニバーサル ポートのイメージカラーであるブルーがテーマ。

海をそのままグラスに閉じ込めたような、色鮮やかで爽やかなカクテルです。

Port Birthday

「Port Birthday」はバースデーケーキがモチーフ。

デザート感覚で楽しめるよう、フローズンカクテルに仕上げられています。

20周年記念フォトスポット

20周年記念フォトスポット(イメージ)

期間:2025年7月1日(火)〜 8月31日(日)

場所:1階 ロビー

開業20周年を記念して、館内に「20周年記念フォトスポット」を設置。

フォトスポットには、20周年ロゴ入りのバナースタンドと共に、自由に使えるオリジナルフォトプロップス(撮影用小物)が用意されます。

ホテル ユニバーサル ポートでの宿泊や食事の記念に、思い出の1枚を撮影できるスポットです☆

20th Anniversary Sweets Plate付き宿泊プラン

スイーツプレート(イメージ)

期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

料金:4名1室利用 1名あたり(素泊まり)8,500円〜(消費税・サービス料込、宿泊税別)

客室:デラックスルーム、オーシャンデラックス、Girlyルーム など

滞在するお部屋で、パティシエ特製の20周年記念スイーツプレートが楽しめる、期間限定の宿泊プランを販売!

スイーツプレートには「苺のショートケーキ」や「たこ焼き風プチシュー」などが用意されます。

「苺のショートケーキ」は、開業当初から20年間、幾度のリニューアルを重ねながらディナービュッフェで提供してきたデザートです。

「たこ焼き風プチシュー」は、大阪らしさを感じるメニュー。

大切な人との宿泊や自分へのご褒美など、スイーツプレートとともに、心ほどける甘美な時間が過ごせます☆

20年の感謝を込めて、記念カクテルや特製スイーツ付きプランなどを提供。

ホテル ユニバーサル ポートの「開業20周年キャンペーン」は、2025年6月16日より順次展開です!

