FCNT、Dimensity 8350 Extreme搭載の新フラッグシップスマホ「arrows Alpha」を発表！NTTドコモ版「F-51F」とメーカー版「M08」が今夏発売
|FCNTから新フラッグシップスマホ「arrows Alpha」が登場！NTTドコモ版とメーカー版が8月以降に発売
Lenovo Group（以下、レノボ）傘下のFCNTは17日、都内にて「2025年夏 新製品発表会」を開催し、同社が展開している「arrows」ブランドの新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を発表しています。
また発売に先立ってNTTドコモでは6月17日（火）11時から事前予約受付を実施しており、販路はNTTドコモではドコモショップや量販店などのドコモ取扱店および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」や「ahamoサイト」などとなっています。
価格は後日案内予定となっていますが、FCNTでは『arrows Alpha F-51F 発売記念キャンペーン』（ https://www.fcnt.com/product/arrows/campaign/f-51f_2025summer/ ）を実施しており、合計最大15,000ポイントがプレゼントされます。内容はまず『「arrows Alpha」予約・購入キャンペーン』として予約開始時から発売日前日までに予約をして発売日から2025年10月31日（金）までに購入・応募するとdポイント（期間・用途限定）で5,000ポイントがプレゼントされます。
また『「arrows Alpha」dポイントプレゼントキャンペーン』として2025年11月30日（日）までに購入・応募するとdポイント（期間・用途限定）で5,000ポイントがプレゼントされます。そして最後に『「La Member's」arrows買い替えキャンペーン』として対象機種にて対象期間中にFCNT公式会員アプリ「La Member's」で事前エントリーの上、2025年11月30日（日）までに購入・応募するとLa Pointで5,000ポイントがプレゼントされます。
対象機種は「arrows Be4 F-41A」および「arrows 5G F-51A」、「arrows NX9 F-52A」、「arrows Be4 Plus F-41B」、「arrows N F-51C」、「らくらくスマートフォン F-42A」、「らくらくスマートフォン F-52B」、「arrows We」、「arrows We2」、「arrows We2 Plus」で、NTTドコモ以外の機種も対象とのこと。なお、各キャンペーンともに機種のみ（白ロム）の購入も対象です。
更新中
5G NR: n1, n3, n28, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 28, 38, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|本体
|サイズ［高さ×幅×厚さ／mm］
|約156×72×8.8mm
|質量［g］（電池含む）
|約188g
|カラー
|ホワイト、ブラック
|SoC
|MediaTek Dimensity 8350 Extreme
|CPU
|オクタコア（3.35GHz Cortex-A715コア×4＋2.2GHz Cortex-A510コア×4）
|GPU
|ヘキサコア（1400MHz Mali-G615 MC6）
|内蔵メモリー（RAM）
|12GB
|内蔵ストレージ
|512GB
|外部ストレージ（最大対応容量）
|microSDXCカード（最大2TB）
|ディスプレイ
|サイズ／パネル
|約6.4インチ有機EL
|解像度［横×縦］
|FHD+
|Super HD（1200×2670ドット）
|カメラ
|有効画素数／F値
|リア
|約5030画素CMOS＋広角レンズ（F1.88）
約4990万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.05）
|フロント
|約4990万画素CMOS＋広角レンズ（F2.0）
|通信・通話
|5G通信速度［受信時／送信時の最大速度］
|3.4Gbps／286Mbps
|SIM
|nanoSIMカードスロット×1＋eSIM
|VoLTE／VoLTE（HD＋）
|○／○
|テザリング同時接続数
［Wi-Fi／USB／Bluetooth］
|10台／1台／4台
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（2.4および5GHz）
|Bluetooth（対応バージョン）
|○（5.4）
|電池・充電
|バッテリー容量
|5000mAh
|接続端子
|USB Type-C（USB 3.1、DisplayPort 1.4）
|ワイヤレス充電（Qi）
|ー
|その他
|防水／防塵／耐衝撃
|○（IPX6・IPX8・IPX9）／○（IP6X）／○（MIL）
|ワンセグ／フルセグ／FMラジオ
|ー／ー／ー
|おサイフケータイ
［FeliCa／NFC］
|○／○
|生体認証
|○（指紋、顔）
|ハイレゾ音源
|○
|OS
|Android 15
|メーカー
|FCNT
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・FCNT arrows Alpha 関連記事一覧 - S-MAX
・arrows最上位SIMフリーモデル「arrows Alpha」を発表 | FCNT合同会社
・arrows最上位モデルの「arrows Alpha F-51F」を発表 | FCNT合同会社
・ドコモ、「arrows Alpha F-51F」を発売 | お知らせ | NTTドコモ
・arrows Alpha F-51Fのご予約・ご購入手続きについて | 販売情報 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
・arrows Alpha F-51F | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
・arrows Alpha F-51F | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ
・arrows Alpha F-51F：製品紹介 | FCNT合同会社
・arrows Alpha：製品紹介 | FCNT合同会社