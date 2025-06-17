FCNTから新フラッグシップスマホ「arrows Alpha」が登場！NTTドコモ版とメーカー版が8月以降に発売

Lenovo Group（以下、レノボ）傘下のFCNTは17日、都内にて「2025年夏 新製品発表会」を開催し、同社が展開している「arrows」ブランドの新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を発表しています。

同社はarrows Alphaの日本におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「arrows Alpha（型番：M08）」を2025年夏に発売するとのこと。また合わせてarrows Alphaを取り扱う移動体通信事業者（MNO）からも発表があり、NTTドコモから「arrows Alpha F-51E」が2025年8月下旬以降に発売されることが案内されました。

また発売に先立ってNTTドコモでは6月17日（火）11時から事前予約受付を実施しており、販路はNTTドコモではドコモショップや量販店などのドコモ取扱店および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」や「ahamoサイト」などとなっています。

価格は後日案内予定となっていますが、FCNTでは『arrows Alpha F-51F 発売記念キャンペーン』（ https://www.fcnt.com/product/arrows/campaign/f-51f_2025summer/ ）を実施しており、合計最大15,000ポイントがプレゼントされます。内容はまず『「arrows Alpha」予約・購入キャンペーン』として予約開始時から発売日前日までに予約をして発売日から2025年10月31日（金）までに購入・応募するとdポイント（期間・用途限定）で5,000ポイントがプレゼントされます。

また『「arrows Alpha」dポイントプレゼントキャンペーン』として2025年11月30日（日）までに購入・応募するとdポイント（期間・用途限定）で5,000ポイントがプレゼントされます。そして最後に『「La Member's」arrows買い替えキャンペーン』として対象機種にて対象期間中にFCNT公式会員アプリ「La Member's」で事前エントリーの上、2025年11月30日（日）までに購入・応募するとLa Pointで5,000ポイントがプレゼントされます。

対象機種は「arrows Be4 F-41A」および「arrows 5G F-51A」、「arrows NX9 F-52A」、「arrows Be4 Plus F-41B」、「arrows N F-51C」、「らくらくスマートフォン F-42A」、「らくらくスマートフォン F-52B」、「arrows We」、「arrows We2」、「arrows We2 Plus」で、NTTドコモ以外の機種も対象とのこと。なお、各キャンペーンともに機種のみ（白ロム）の購入も対象です。

更新中

5G NR: n1, n3, n28, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 28, 38, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz


【arrows Alphaの主な仕様】
本体サイズ［高さ×幅×厚さ／mm］約156×72×8.8mm
質量［g］（電池含む）約188g
カラーホワイト、ブラック
SoCMediaTek Dimensity 8350 Extreme
CPUオクタコア（3.35GHz Cortex-A715コア×4＋2.2GHz Cortex-A510コア×4）
GPUヘキサコア（1400MHz Mali-G615 MC6）
内蔵メモリー（RAM）12GB
内蔵ストレージ512GB
外部ストレージ（最大対応容量）microSDXCカード（最大2TB）
ディスプレイサイズ／パネル約6.4インチ有機EL
解像度［横×縦］FHD+
Super HD（1200×2670ドット）
カメラ有効画素数／F値リア約5030画素CMOS＋広角レンズ（F1.88）
約4990万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.05）
フロント約4990万画素CMOS＋広角レンズ（F2.0）
通信・通話5G通信速度［受信時／送信時の最大速度］3.4Gbps／286Mbps
SIMnanoSIMカードスロット×1＋eSIM
VoLTE／VoLTE（HD＋）○／○
テザリング同時接続数
［Wi-Fi／USB／Bluetooth］		10台／1台／4台
無線LAN（Wi-Fi）IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（2.4および5GHz）
Bluetooth（対応バージョン）○（5.4）
電池・充電バッテリー容量5000mAh
接続端子USB Type-C（USB 3.1、DisplayPort 1.4）
ワイヤレス充電（Qi）
その他防水／防塵／耐衝撃○（IPX6・IPX8・IPX9）／○（IP6X）／○（MIL）
ワンセグ／フルセグ／FMラジオー／ー／ー
おサイフケータイ
［FeliCa／NFC］		○／○
生体認証○（指紋、顔）
ハイレゾ音源
OSAndroid 15
メーカーFCNT


記事執筆：memn0ck


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