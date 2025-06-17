MSI、Core Ultra 5 125HやThunderbolt 4ポートを備えた小型デスクトップPC
エムエスアイコンピュータージャパンは6月19日、AI処理に特化したNPUを搭載した小型デスクトップPC「Cubi NUC AI 1UMG-031JP」を発表した。6月19日に発売する。店頭予想価格は129,800円前後。
Cubi NUC AI 1UMG-031JP
14コア・18スレッドのCore Ultra 5 125Hプロセッサ（開発コード名：Meteor Lake）を内蔵した小型デスクトップPCで、AI処理を担当するNPUをSoCに搭載している。機能面ではMSI Power Linkに対応し、同機能に対応したディスプレイと組み合わせることで、ディスプレイ電源と連動してPC電源をオンオフできる。
筐体は37.25％の割合で再生プラスチックを使用し、FSC認証の梱包材、再生可能エネルギーによる製造など、サステナビリティにも注力した。75／100対応のVESAマウントブラケットが付属する。主な仕様は下記の通り。
Cubi NUC AI 1UMG-031JP本体
OS：Windows 11 Pro
CPU：Intel Core Ultra 5 125H
メモリ：32GB DDR5（16GB×2）
ストレージ：512GB SSD（M.2 NVMe）
グラフィックス：Intel Arc グラフィックス
光学ドライブ：―
通信：2.5GbE準拠の有線ポート、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3
インタフェース：Thunderbolt 4×2、HDMI 2.1×2、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×2など
生体認証：―
サイズ：119.6×115.2×37.5mm
重さ：約0.55kg
カラー：ブラック
Cubi NUC AI 1UMG-031JP
14コア・18スレッドのCore Ultra 5 125Hプロセッサ（開発コード名：Meteor Lake）を内蔵した小型デスクトップPCで、AI処理を担当するNPUをSoCに搭載している。機能面ではMSI Power Linkに対応し、同機能に対応したディスプレイと組み合わせることで、ディスプレイ電源と連動してPC電源をオンオフできる。
Cubi NUC AI 1UMG-031JP本体
OS：Windows 11 Pro
CPU：Intel Core Ultra 5 125H
メモリ：32GB DDR5（16GB×2）
ストレージ：512GB SSD（M.2 NVMe）
グラフィックス：Intel Arc グラフィックス
光学ドライブ：―
通信：2.5GbE準拠の有線ポート、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3
インタフェース：Thunderbolt 4×2、HDMI 2.1×2、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×2など
生体認証：―
サイズ：119.6×115.2×37.5mm
重さ：約0.55kg
カラー：ブラック