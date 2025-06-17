エムエスアイコンピュータージャパンは6月19日、AI処理に特化したNPUを搭載した小型デスクトップPC「Cubi NUC AI 1UMG-031JP」を発表した。6月19日に発売する。店頭予想価格は129,800円前後。

Cubi NUC AI 1UMG-031JP

14コア・18スレッドのCore Ultra 5 125Hプロセッサ（開発コード名：Meteor Lake）を内蔵した小型デスクトップPCで、AI処理を担当するNPUをSoCに搭載している。機能面ではMSI Power Linkに対応し、同機能に対応したディスプレイと組み合わせることで、ディスプレイ電源と連動してPC電源をオンオフできる。

筐体は37.25％の割合で再生プラスチックを使用し、FSC認証の梱包材、再生可能エネルギーによる製造など、サステナビリティにも注力した。75／100対応のVESAマウントブラケットが付属する。主な仕様は下記の通り。

Cubi NUC AI 1UMG-031JP本体

OS：Windows 11 Pro

CPU：Intel Core Ultra 5 125H

メモリ：32GB DDR5（16GB×2）

ストレージ：512GB SSD（M.2 NVMe）

グラフィックス：Intel Arc グラフィックス

光学ドライブ：―

通信：2.5GbE準拠の有線ポート、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3

インタフェース：Thunderbolt 4×2、HDMI 2.1×2、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×2など

生体認証：―

サイズ：119.6×115.2×37.5mm

重さ：約0.55kg

カラー：ブラック