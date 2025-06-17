¥¢¥É¥Ó¡¢Ãæ°æÍÛ»Ò¼ÒÄ¹¤¬7·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂàÇ¤
¥¢¥É¥Ó¤Ï6·î17Æü¡¢Ãæ°æÍÛ»ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬7·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î¤Î½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯3¥«·î¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ°æÍÛ»Ò¼ÒÄ¹¡£2024Ç¯5·î¤Î¡ÖMake it. Tokyo 2024¡×¤Ë¤Æ
¡ûÃæ°æ»áÂàÇ¤¸å¡¢ÅöÌÌ¤ÏËÜ¼ÒSVP¤Î¥Þ¥Ë¥ó¥À¡¼ ¥½¡¼¥Ë¡¼»á¤¬ÆüËÜË¡¿Í¼ÒÄ¹¤ò·óÌ³
Ãæ°æ¼ÒÄ¹¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÇWindows¡õOffice¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥×¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿¡¼»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦¡¦¶µ°éÉôÌçÅý³ç¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê¥¢¥É¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ°æ¼ÒÄ¹¤ÎÂàÇ¤¸å¡¢¸åÇ¤¼Ô¤¬ÃåÇ¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¥¢¥É¥ÓËÜ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤ÓGTM·ó¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎManinder Sawhney¡Ê¥Þ¥Ë¥ó¥À¡¼ ¥½¡¼¥¤¡¼¡Ë»á¤¬ÆüËÜË¡¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤ò·óÌ³¤¹¤ë¡£
Ãæ°æ»á¤Î¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ó¤ÏºÇ½ÅÍ×»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤Åê»ñ¤·¤Æ¤æ¤¯·×²è¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ°æÍÛ»Ò¼ÒÄ¹¡£2024Ç¯5·î¤Î¡ÖMake it. Tokyo 2024¡×¤Ë¤Æ
¡ûÃæ°æ»áÂàÇ¤¸å¡¢ÅöÌÌ¤ÏËÜ¼ÒSVP¤Î¥Þ¥Ë¥ó¥À¡¼ ¥½¡¼¥Ë¡¼»á¤¬ÆüËÜË¡¿Í¼ÒÄ¹¤ò·óÌ³
Ãæ°æ¼ÒÄ¹¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÇWindows¡õOffice¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥×¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿¡¼»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦¡¦¶µ°éÉôÌçÅý³ç¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê¥¢¥É¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ°æ»á¤Î¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ó¤ÏºÇ½ÅÍ×»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤Åê»ñ¤·¤Æ¤æ¤¯·×²è¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£