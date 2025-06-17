À¯Î¬·ëº§¤ÎÁê¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£±½ÄÌ¤ê²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿ÅÂ²¼¤ÈÂÐÌÌ¡¿ÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¥
¡ØÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¡¡¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤êÅÂ²¼¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¥³¥¦¥¼¥í¡§Ì¡²è¡¢À¥ÈøÍ¥Íü¡§¸¶ºî¡¢m/g¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ØÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¡¡¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤êÅÂ²¼¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
²¦½÷ÉÕ¤¤Î»ø½÷¥µ¥é¤Ï¡¢²¦½÷¥¨¥ë¥ß¡¼¥Ì¤Î±ÆÉð¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¨¹ñ¤Î²¦·»¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£Âç²¸¤¢¤ë²¦½÷¤Î¤¿¤á¡Ä¤È°ú¤¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©¾ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÍøÍÑ¤·¤¿²¦½÷¤Ë¡¢º§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÎø¿Í¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!? ¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥µ¥é¡£¤·¤ç¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·Å·ÃÏ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¡¦¿Í·ù¤¤¡¦²¾ÌÌÁõÃå¤ÎÆñ¥¢¥ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬6·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¡¡¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤êÅÂ²¼¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¡¡¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤êÅÂ²¼¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
²¦½÷ÉÕ¤¤Î»ø½÷¥µ¥é¤Ï¡¢²¦½÷¥¨¥ë¥ß¡¼¥Ì¤Î±ÆÉð¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¨¹ñ¤Î²¦·»¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£Âç²¸¤¢¤ë²¦½÷¤Î¤¿¤á¡Ä¤È°ú¤¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©¾ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÍøÍÑ¤·¤¿²¦½÷¤Ë¡¢º§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÎø¿Í¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!? ¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥µ¥é¡£¤·¤ç¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·Å·ÃÏ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¡¦¿Í·ù¤¤¡¦²¾ÌÌÁõÃå¤ÎÆñ¥¢¥ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬6·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¡¡¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤êÅÂ²¼¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£