有名な陰謀論の中には、「月面着陸は嘘」「ワクチンにはマイクロチップが入っている」「地球は球体ではなく平面」など奇想天外なものも多く、陰謀論を信じる人は少数派であることに誇りがあるのだろうと思っている人もいるはず。ところが、アメリカの成人4181人を対象とした研究で、「陰謀論者は自分の認知能力を過大評価しがちであり、少数派の陰謀論が他人にも支持されていると思っている」という結果が示されました。

Overconfidently Conspiratorial: Conspiracy Believers are Dispositionally Overconfident and Massively Overestimate How Much Others Agree With Them - Gordon Pennycook, Jabin Binnendyk, David G. Rand, 2025https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01461672251338358Conspiracy believers tend to overrate their cognitive abilities and think most others agree with themhttps://www.psypost.org/conspiracy-believers-tend-to-overrate-their-cognitive-abilities-and-think-most-others-agree-with-them/陰謀論者の増加が政治や社会に影響を及ぼす中、人々が陰謀論を信じてしまうメカニズムを知る重要性が高まっています。これまで、陰謀論を信じることには「自分を特別だと感じたい」「社会や政治の出来事を自分のアイデンティティと一致する形で説明したい」といった動機があるとされてきました。ところが、コーネル大学の心理学准教授を務めるゴードン・ペニークック氏らの研究チームは、「陰謀論者は自分の知能を過大評価しているため、非主流の信念に固執してしまうのではないか」という仮説を立てました。ペニークック氏は、「少なくとも一部の陰謀論者を特徴付けるもののひとつは、彼らの信念が貧弱な証拠に基づいているだけでなく、彼らが自分の信念にとても自信を持っているように見えることです」と説明しています。研究チームは、「自信過剰な人は陰謀論者になりやすいのかどうか」という点を調べるため、アメリカで募集した4181人の成人を対象に8つの実験を行いました。被験者には、数値的推論やリスクの理解、知覚の正確性といった認知能力を評価するためのテストに取り組んでもらい、テストの終了後に自分のパフォーマンスを評価してもらいました。その後、被験者の実際のテストスコアと自己評価を比較することで、「自信過剰スコア」が作成されました。実際のスコアは低かったのに自分の成績を高く評価していた人ほど、自信過剰スコアが高いと見なされました。そして研究チームは、被験者が「月面着陸は偽装されたものだった」「ワクチンは政府の陰謀である」といった、知名度は高いものの広く否定されている陰謀論を支持する傾向と、自信過剰スコアの関連性を調べました。その結果、自信過剰スコアが高いほど虚偽の陰謀論を信じる傾向が強いことが判明。この関係性は、分析的思考能力の低さや自己愛性パーソナリティの傾向、特別感を抱きたい欲求といった、陰謀論への信念を予測するその他の因子を考慮しても維持されました。研究チームはこの結果が特定のテストのみを反映したものでないことを確かめるため、「画像を見てそれが何なのか答える」という知覚テストも実施しました。このテストで見せられた画像は非常に難解で、被験者は自分が見たものを推測するしかありませんでした。しかし、陰謀論を信じる傾向が強い被験者は、この知覚テストで「自分はいい成績を収めた」と自己評価する可能性が高かったとのことです。また、被験者に「自分が支持する陰謀論はどれほどの人々に信じられているか」を推定してもらったところ、陰謀論を信じる人の平均的な割合は12%だったにもかかわらず、陰謀論者は平均93%の確率で自分は多数派だと信じていることも判明。この結果は、陰謀論者は間違った説を信じているだけでなく、他人も自分と同じように考えていると誤認しがちであることを示唆しています。陰謀論者が自分は多数派だと誤認する傾向は、「対立する支持政党のメンバー」など意見が異なる可能性が高いグループについて考えさせた場合でも維持されました。これらのケースでは、自分と同意見だろうと推定する割合は減ったものの、陰謀論者はグループに関係なく自分の信念を過大評価していることがわかりました。研究全体を通じて、証拠に裏付けられていない陰謀論を信じる傾向を、被験者の自信過剰が一貫して予測することが示されました。興味深いことに、「公民権運動指導者を政府が監視していた」「非倫理的な医学実験が行われていた」など、後に事実だと判明している陰謀論にはこの傾向が当てはまりませんでした。そのため、自信過剰と陰謀論に対する信念のパターンは、実際には虚偽であるか検証されていない陰謀論に特有であることが示唆されています。ペニークック氏は心理学系メディアのPsyPostに対し、「一般的に、自信過剰な傾向は陰謀論を信じる可能性を高めるかもしれません。私たちの研究結果は、『陰謀論者は自分が少数派であることを自覚し、その事実を楽しんでいる』という一般的な主張を否定しています。たとえば、『地球が平らであるという真実を隠ぺいするため、科学者が陰謀を企てている』といった非常に極端な陰謀論を信じる人でさえ、自分の見解が多数派だと考えていました」と述べました。なお、今回の研究では被験者がオンラインプラットフォームで募集されたため、過激で孤立した陰謀論者は研究に含まれていない可能性があります。また、組織への不信感が強い人は大学が主導する研究に参加する意欲が低い可能性があるため、最も熱心な陰謀論者の傾向が捉え切れていないかもしれないとのことです。