テレビ朝日系全国ネットにて2025年7月8日(火)より放送開始となるTVドラマ『誘拐の日』の主題歌がyamaの新曲「us」に決定した。 本楽曲は「私たち」「明日」のダブルミーニングをもつタイトル。スリリングさや不安感を煽る表現ではなく、少女からの目線で綴られる「失った記憶の怖さ」や「これまで彼女が抱えてきた痛み」、そして「初めて触れる人のぬくもり」など内面的な感情にフォーカスしている。 シリアスなストリングスアレンジにより物語の世界観を描きながらも、人のぬくもりや過去の痛みに優しくそっと寄り添うような歌詞・メロディーを表現する。 楽曲を書き下ろしたのは、yamaの人気曲「Lost」「ないの。」を手がけた作詞作曲編曲家/プロデューサー・百田留衣。 17日夜にはドラマ『天久鷹央の推理カルテ』の放送内で「誘拐の日」の15秒ティザームービーが放送され、そこで音源が初解禁されるとのことだ。 TVドラマ『誘拐の日』 2025年7月8日(火)スタート【毎週火曜】 よる9:00~9:54放送※初回は拡大スペシャル よる9:00~10:00放送 主題歌:yama「us」 ■TVer 『誘拐の日』番組ページhttps://tver.jp/series/srsotysrjz2 ■公式アカウントTVer:https://tver.jp/series/srsotysrjz2ホームページ:https://www.tv-asahi.co.jp/yuukainohi/X: https://x.com/yuukainohi_exInstagram: https://www.instagram.com/yuukainohi_ex/TikTok: https://www.tiktok.com/@yuukainohi_ex 動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、毎週『誘拐の日』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信いたします。【TELASA(テラサ)公式サイト】 https://navi.telasa.jp/ 関連リンク ◆yama オフィシャルサイト

