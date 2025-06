二宮和也が、7月1日に発売するカバーアルバム『〇〇と二宮と2』収録曲「未来花」(Original Artist:スキマスイッチ)のレコーディング映像をオフィスにの期間限定Instagram“〇〇とショーケース(仮)と二宮と”で公開した。 ■Instagram “〇〇とショーケース(仮)と二宮と”「未来花」レコーディング映像https://www.instagram.com/reel/DK90bzup_6R/ 公開日となった6月17日は二宮本人の誕生日。「未来花」はかねてから親交がある まらしぃ がピアノ伴奏・楽曲アレンジとして参加している。二宮からの直接オファーによって実現した。 本作は3年前に発売した「〇〇と二宮と」の第二弾作品となり、二宮自身のセレクトで選曲した全8曲をカバー。本日収録曲順も公開となった。(「Answer」幾田りら/「異世界協奏曲」清野研太朗/「週末のマーチ」Ryo Umekawa/「謎謎」RADWIMPS/「薔薇とローズ」さかいゆう/「ピアス」さとう。/「未来花」スキマスイッチ/「ラストソング」Official髭男dism) 2ndカバーアルバム『〇〇と二宮と2』 2025年7月1日(火)発売 【オフィスにのホールディングス限定盤】 <収録内容>1.ラストソング2.謎謎3.異世界協奏曲4.ピアス5.週末のマーチ6.Answer7.薔薇とローズ8.未来花9.夜空ノムコウ 【通常盤】 <収録内容>1.ラストソング2.謎謎3.異世界協奏曲4.ピアス5.週末のマーチ6.Answer7.薔薇とローズ8.未来花 【販売サイト】オフィスにの本店https://office-nino.co.jp/honten/ <二宮和也 FC ライブショーケース(仮)> 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール(名古屋市公会堂)2025年9月2日(火) 2025年9月3日(水) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール2025年9月9日(火)2025年9月10日(水) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru2025年9月16日(火)2025年9月17日(水) 大阪・グランキューブ大阪 メインホール(大阪府立国際会議場)2025年9月25日(木)2025年9月26日(金) 東京・東京ガーデンシアター2025年10月1日(水)2025年10月2日(木) ※二宮和也オフィシャルファンクラブ『オフィスにのホールディングス』会員限定イベントとなります。※本公演チケットの受付・抽選・発売は2025年7月初旬を予定しております。※申込方法等詳細につきましては決まり次第順次、二宮和也オフィシャルファンクラブ『オフィスにのホールディングス』にてお知らせいたします。 関連リンク ◆『〇〇と二宮と2』特設サイト◆オフィスにの HP◆二宮和也 X◆オフィスにの X◆Instagram“〇〇とショーケース(仮)と二宮と”

