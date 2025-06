ディズニーストアに、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの開園70周年を記念したコレクション「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」が登場!

華やかな衣装に身を包んだキャラクターや『眠れる森の美女』のお城をデザインした、コレクタブルアイテムやファッションアイテムを多数展開されます☆

ディズニーストア「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」開園70周年記念コレクション「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」

スケジュール:

先行発売日:2025年7月8日(火)先行販売店舗:ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年7月17日(木)販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店

特集ページURL:http://disneystore.jp/disneyland-resort-70th-celebrating/

ディズニーストアから発売される、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの開園70周年を記念したコレクション「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」

華やかな衣装に身を包んだキャラクターたちやアニバーサリーロゴをデザインした、特別感あふれるグッズが多数展開されます。

“Celebrate Happy”を表現したキラキラきらめくカラフルなコスチュームをまとったぬいぐるみは「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「チップ」と「デール」がラインナップ。

アニバーサリーナンバー“70”が記された足裏やおしりのデザインにも注目です。

また、お祝いにふさわしいコレクタブルグッズも登場します。

『眠れる森の美女』のお城を立体化したフィギュアやスノードーム、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたオーナメントなどが展開されます。

さらに、コレクションにおすすめのピンバッジも多数ラインナップ。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」の3種類には、パーク内のアイコンをプリントした特別仕様の台紙付きです。

そのほか、ファッションアイテムも多数展開。

「Spirit Jersey(スピリットジャージー)」の長袖Tシャツや「Loungefly(ラウンジフライ)」のバックパックなどが登場します☆

ミッキー ぬいぐるみ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:3,300円 (税込)

サイズ:全長 約43cm

座った時 約高さ30×幅25×奥行き20cm

キラキラきらめくカラフルなコスチュームで“Celebrate Happy”を表現した「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

お祝いムード満点のデザインは、見ているだけでワクワク気分にさせてくれます。

今回ならではのアニバーサリーナンバー“70”が記された足裏デザインにも注目です。

ドナルド ぬいぐるみ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:3,300円 (税込)

サイズ:全長 約40cm

座った時 約高さ30×幅26×奥行き22cm

お祝いムード満点な「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

光沢のある素材を使ったコスチュームがお似合いです。

足裏にはアニバーサリーナンバー“70”が記されています。

チップ&デール ぬいぐるみ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:3,300円 (税込)

サイズ:各 約高さ23×幅18×奥行き10cm

コレクションとしてもおすすめの「チップ」と「デール」をデザインした特別感のあるぬいぐるみ。

2人のおしりにアニバーサリーナンバー“70”が記されています。

お部屋のお気に入りスペースに飾って「チップ」「デール」と一緒にアニバーサリーをお祝いできるグッズです。

ミッキー ぬいぐるみ フラッグ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ34.5×幅35×奥行き15cm

ミッドセンチュリー風のアートスタイルの「ミッキーマウス」をデザインしたぬいぐるみ。

“Disneyland 70”のロゴ入りフラッグを持って、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの豊かな歴史をお祝いします。

ぬいぐるみは腕を動かしてポーズを変えられるほか、自立するので、スタンディングポーズで飾ることができるのもポイントです。

フィギュア 城 Sleeping Beauty Castle DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:18,000円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅15.4×奥行き7.8cm

カリフォルニアのディズニーランド開園70周年を記念した『眠れる森の美女』のお城を立体化したフィギュア。

そびえたつ尖塔や屋根の装飾、たくさんの窓など、どこから見ても美しく見応えがあります。

細部までこだわりが詰まったスペシャルな一品は、コレクションとしてもおすすめです!

ディズニーキャラクター スノードーム ミュージック&ライトアップ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:18,000円 (税込)

サイズ:約高さ20.5×幅19.5×奥行き19.5cm

ディズニーキャラクターをデザインした、音楽が流れるライトアップスノードーム。

ガラスドームの中のお城を囲むように並んだ「ミッキー&フレンズ」と「ダンボ」

トップには魔法をかけるような「ティンカー・ベル」、アニバーサリーナンバー“70”の上には「ジミニー・クリケット」がデザインされています。

ミッキー オーナメント DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ8.3×幅6.5×奥行き5.7cm

カラフルなコスチュームを着た「ミッキーマウス」と、クリアカラーグラデーションのアルファベット“D“の文字で“Celebrate Happy”を表現したオーナメント。

台座にあしらわれた、今回ならではのアニバーサリーナンバー“70”がポイントです。

吊り下げて飾るほか、小棚やテーブルの上に置いて飾っても美しい、こだわりのディテールが360度で楽しめます。

ミニー オーナメント DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ7×幅7.8×奥行き5cm

カラフルなコスチュームを着た「ミニーマウス」をデザインしたオーナメント。

“70”のモチーフから元気いっぱいに身を乗り出すミニーがとってもキュート☆

見ているだけで元気がもらえそうな、特別感のあるディズニーグッズです。

ミッキー ピンバッジ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:1,400円 (税込)

サイズ:約縦4.5×横4×厚み0.2cm

カラフルなコスチュームを着た「ミッキーマウス」と、散りばめたキラキラマークで“Celebrate Happy”を表現したピンバッジ。

大きくレイアウトされたアニバーサリーナンバー“70”もポイントです。

テーマパーク内のアイコンをプリントした特別仕様の台紙も付いてきます。

ミニー ピンバッジ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:1,400円 (税込)

サイズ:約縦4.4×横4.5×厚み0.2cm

カラフルなコスチュームを着た「ミッキーマウス」をデザインしたピンバッジ。

ふんわりとした衣装や大きなリボンがお似合いです。

ピンバッジの裏には特別感あるロゴが刻印されています。

オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット ピンバッジ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:1,400円 (税込)

サイズ:約縦4.3×横4.5×厚み0.2cm

「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」をデザインしたピンバッジもラインナップ。

右手を腰に置き、かっこよくポーズをきめる姿がデザインされています。

シルバーをセレクトした縁取りもおしゃれです。

【Spirit Jersey】長袖Tシャツ ロゴ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:13,200円 (税込)

サイズ:

Lサイズ チェスト 約96〜104cm

肩幅 約77cm/袖丈 約44cm/身丈 約74cm

XLサイズ チェスト約104〜112cm

肩幅 約 80cm/袖丈 約46cm/身丈 約76cm

※LサイズはUSのSサイズ、XLサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

アメリカのディズニーランドでお馴染みの「Spirit Jersey (スピリットジャージー)」から、ロゴTシャツが登場。

黒無地のロングTシャツに、カラフルなロゴが配置されています。

プリントはどれも、ぷっくり盛り上がった質感がユニークな発泡プリントになっているのが特徴です。

【Spirit Jersey】眠れる森の美女 長袖Tシャツ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:13,200円 (税込)

サイズ:

Lサイズ チェスト 約96〜104cm

肩幅 約77cm/袖丈 約44cm/身丈 約74cm

XLサイズ チェスト約104〜112cm

肩幅 約 80cm/袖丈 約46cm/身丈 約76cm

※LサイズはUSのSサイズ、XLサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

『眠れる森の美女』の美しいアートが印象的な長袖Tシャツ。

Eyvind Earle(アイヴァンド・アール)が描いた『眠れる森の美女』の城のコンセプトアートからインスピレーションを得た、エレガントで洗練されたデザインです。

胸元と背面にあしらった存在感のあるロゴのほか、左の袖口にもロゴを配置。袖のロゴはぷっくりとした質感のプリントになっています。

【Loungefly】眠れる森の美女 リュックサック・バックパック DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:13,200円 (税込)

サイズ:約高さ27×幅24×奥行き13cm

ショルダー部分 約70〜94cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約4cm

アメリカ・ロサンゼルス発のファッションブランド「Loungefly(ラウンジフライ)」から、バックパックが登場。

マットブラックのレザー風キルティングバッグにきらめくお城が配置されています。

Eyvind Earle(アイヴァンド・アール)が描いた『眠れる森の美女』の城のコンセプトアートからインスピレーションを得た、エレガントで洗練されたデザインです。

【Loungefly】ミッキー&フレンズ リュックサック・バックパック DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION

価格:13,200円 (税込)

サイズ:約高さ27×幅24×奥行き17cm

ショルダー部分 約70〜94cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約5.5cm

カラフルなコスチュームを着たキャラクターたちと、テーマパーク内のアイコンを散りばめたメタリックなプリント生地が素敵なバックパック。

背面には、アニバーサリーナンバー“70”を真ん中に配置したレインボーカラーのロゴがプリントされています。

内生地にもアニバーサリーロゴを使用した、お祝いムード満点のスペシャルな一品です。

華やかな衣装に身を包んだキャラクターたちやアニバーサリーロゴをデザインした、特別感あふれるグッズが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて2025年7月8日より順次販売が開始される「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」開園70周年記念コレクション「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」の紹介でした☆

