　１５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

　【新華社敦煌6月17日】夏休みシーズンが近づく中、中国甘粛省敦煌市は観光客でにぎわい始めている。

　１５日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１５日、観光客でにぎわう鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１５日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）