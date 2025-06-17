ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・敦煌市、夏休みの観光シーズン目前 中国・敦煌市、夏休みの観光シーズン目前 中国・敦煌市、夏休みの観光シーズン目前 2025年6月17日 12時12分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌6月17日】夏休みシーズンが近づく中、中国甘粛省敦煌市は観光客でにぎわい始めている。 １５日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １５日、観光客でにぎわう鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １５日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １５日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？