メガハウスは、アメリカンバトルドームの新バージョン「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト 【カラーボール増量セット】」(9,878円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2025年10月発送予定。「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト 【カラーボール増量セット】」(9,878円)「アメリカンバトルドーム」は、中央から転がってくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュートするアクションゲーム。新バージョンとなる今回は、本体が新カラーとなり、カラーボールは初の3色付属。さらに、プレミアムバンダイでは「カラーボール(赤)」が追加で10個付属する。Battle Dome and associated trademarks designated by ® are trademarks of Anjar Co . LLC. © 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC