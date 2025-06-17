カリフォルニア ディズニーランド70周年記念コレクション「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」7月8日より順次発売
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」をディズニー公式オンラインストアで7月8日より、ディズニーストア3店舗で7月17日より発売する。
ディズニーストアから、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの開園70周年を記念したコレクション「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」が登場。華やかな衣装に身を包んだキャラクターたちやアニバーサリーロゴをデザインした、特別感あふれるアイテムが多数展開される。
ミッドセンチュリー風のアートスタイルのミッキーマウスのぬいぐるみは、ロゴ入りフラッグを持って、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの豊かな歴史をお祝い。自立し、スタンディングポーズで飾ることができる。
そのほか、“Celebrate Happy”を表現したキラキラきらめくカラフルなコスチュームをまとったぬいぐるみ、細部までこだわりが詰まった眠れる森の美女の城のフィギュア、特別デザインの各種ファッションアイテムなどがラインナップされる。
□「DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION」特集ページ
ミッキー ぬいぐるみ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 3,300円
ドナルド ぬいぐるみ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 3,300円
チップ＆デール ぬいぐるみ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 3,300円
フィギュア 城 Sleeping Beauty Castle DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 18,000円
ミッキー オーナメント DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 2,800円
ミニー オーナメント DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 2,800円
ミッキー ピンバッジ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 1,400円
ミニー ピンバッジ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 1,400円
オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット ピンバッジ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 1,400円
【Spirit Jersey】長袖Tシャツ ロゴ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 13,200円
【Spirit Jersey】眠れる森の美女 長袖Tシャツ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 13,200円
【Loungefly】眠れる森の美女 リュックサック・バックパック DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 13,200円
【Loungefly】ミッキー＆フレンズ リュックサック・バックパック DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 13,200円
ミッキー ぬいぐるみ フラッグ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 3,800円
ディズニーキャラクター スノードーム ミュージック＆ライトアップ DISNEYLAND RESORT 70TH CELEBRATION 18,000円
(C) Disney
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