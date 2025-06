プロ野球の楽天・取締役GMの石井一久氏(51)の妻でフリーアナウンサーの木佐彩子(54)が16日、自身のインスタグラムを更新。「Father's Day 世のお父様方おめでとうございます」と書き出し、父の日について思いをつづった。「父は3年前の6月に旅立ちましたので今日は新幹線から空を見上げて近況報告&おめでとう〜と言ってみました そちらでもマイペースにやってるかな パパ…」と、車窓からとみられる青空の写真を添えてつづった。

続けて「石井パパにはビタミンパワーでいつまでも元気での想いを込めて今年は仙台からフルーツを送りました!野球大好きなので今日のサヨナラ勝ちが何よりも嬉しいプレゼントになったかな」と報告。最後は「仙台で気になっている担々麺屋さんへ向かうも行列でギブアップ 隣りのラーメン屋さんに入って食べた五目ラーメンが好みの味でハッピーサンデーになりましたぁ」と、ラーメン屋でのショットを添えた。この投稿にコメント欄では「忘れがちな父の日、木佐ちゃんの食欲にパパも喜んでいるでしょう」「素敵なパパからの素敵な娘ですね」「You’re always so proud of your parents, I think. Forever love, from Heaven」などの声が寄せられている。