幻冬舎ゴールドオンラインは、お金に関する「あるある」を五・七・五の川柳で表現するコンテストを開催し、作品を2025年8月13日(水)まで募集します。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE 川柳コンテスト」

幻冬舎ゴールドオンラインは、お金に関する「あるある」を五・七・五の川柳で表現するコンテストを開催し、作品を2025年8月13日(水)まで募集。

募集部門は「資産防衛」「税金」「投資」の3つです。

入選者にはAmazonギフト券を授与!

知性、皮肉、ユーモア、そして共感に満ちた一句をお待ちしています。

【募集テーマ(全3部門)】

▼「資産防衛」部門

〜築くよりも、守るほうが難しい。

自分と一族の財産、どうする?

先祖代々受け継がれてきた資産、あるいは自ら築き上げてきた資産を、いかに守り、次世代へと繋いでいくか。

資産の管理・運用、相続、事業承継、保険、リスク対策……など、自身や一族の資産を守るための知恵や工夫、悩み・風刺等を「五・七・五」で表現してください。

★対象キーワード例

相続対策/争続/老後資金/後継者選び/インフレ/資産配分/NISA

★作品例

法人化 愛犬も経費に 警備犬

分けすぎて もはや全体 見えぬ俺

▼「税金」部門

〜払うも知恵、抑えるも技。

富の行方は、ゼーキンとともに。

富裕層の宿命ともいえる「税」との向き合い方。

所得税、相続税、贈与税、法人税……その一つ一つに、知恵と戦略が問われます。

税金対策、節税への意識、税制改正への対応、税務調査の記憶――を「五・七・五」でお詠みください。

★対象キーワード例

節税/税務調査/相続税/贈与/法人化/タックスプランニング/税理士

★作品例

相続税 親より詳しい 子どもたち

税2割 国と俺との 共同投資?

▼「投資」部門

〜リスクを取るや、取らざるや。

それが永遠のテーマ。

資産を賢く「育てる」――。

株式、債券、投資信託、不動産、金、アート、暗号資産まで。

投資は、富裕層にとって仕事であり、趣味であり、時に哲学でもあります。

うまくいった話、タイミングを逃した後悔、人には言えない勝負――あなたの“投資のリアル”を「五・七・五」でお詠みください。

★対象キーワード例

株/投資信託/不動産/ベンチャー投資/NISA/投資の教訓/バブル/浪費と反省/暗号資産/分散投資

★作品例

握力を 試すような 含み益

家族には インデックスと 言い張って

【賞品】

大賞(1作品) :Amazonギフト券 5万円分

部門別・最優秀賞(各1作品、計3作品):Amazonギフト券 1万円分

優秀賞(6作品) :Amazonギフト券 5,000円分

入選(20作品) :Amazonギフト券 1,000円分

【結果発表】

発表日:2025年8月23日(土)

場所 :東京国際フォーラム開催

「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」B5特設スペース

形式 :運営事務局にて事前に選定した、大賞(1作品)候補、

部門別・最優秀賞(3作品)候補、優秀賞(6作品)候補、

入選(20作品)候補、計30作品を掲示します。

大賞、部門別・最優秀賞、優秀賞につきましては、

当日のフェス参加者の投票によって決定させていただきます。

(投票時間10:00〜15:00、各賞発表16:00頃の予定です)

【募集要項】

応募資格:プロ・アマ問わず、どなたでも応募可能

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 資産防衛・税金・投資に関する「五・七・五」を募集!幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE 川柳コンテスト」 appeared first on Dtimes.