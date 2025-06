世界の味を手軽に！「World Deli(ワールド・デリ)」総菜漬物シリーズ

やまうは、世界のおかずを簡単・手軽に味わえるワールド・デリ「ザーサイ」、「ビビンバ」、「山クラゲ」を2025年6月1日より販売中です。

「World Deli(ワールド・デリ)」総菜漬物シリーズ

■商品概要

商品名 :ワールド・デリ ザーサイ

発売日 :2025年6月1日(日)

参考小売価格:250円(本体)

内容量 :110g

サイズ :高170×幅130×奥10mm

JAN :4903117141191

商品名 :ワールド・デリ ビビンバ

発売日 :2025年6月1日(日)

参考小売価格:250円(本体)

内容量 :110g

サイズ :高170×幅130×奥10mm

JAN :4903117141207

商品名 :ワールド・デリ 山クラゲ

発売日 :2025年6月1日(日)

参考小売価格:250円(本体)

内容量 :90g

サイズ :高170×幅130×奥10mm

JAN :4903117141214

■商品特徴

【ザーサイ】

ザーサイの故郷、中国四川地域は塩の都と呼ばれ、野菜の生育にも適した気候のため、古くから漬物文化が発達してきました。

ザーサイを塩漬けして発酵させ、さらに唐辛子、八角、甘草、生姜、胡椒などの香辛料に漬け替えて熟成させています。

「ワールド・デリ ザーサイ」は、発酵熟成させたザーサイを厚めにスライス。

オイスターエキスの旨味とゴマ油の風味をきかせました。

隠し味に豆板醤、すりおろしニンニク、胡椒の香味と辛味、旨味を添えています。

【ビビンバ】

たっぷりの野菜が食卓を彩る、簡単お手軽なビビンバを楽しめます。

ビビンバは韓国を代表する料理のひとつ。

ビビンバの具材であるナムルはさまざまな韓国料理の付け合わせとして、クッパや冷麺などの具材として、幅広く利用されます。

「ワールド・デリ ビビンバ」は、国産大豆もやし、にんじん、わらび、きくらげを彩りよく配合しました。

コチュジャンの深い味わいが、具材の旨味を引き出し、ゴマ油とすりおろしニンニクで味をまとめています。

【山クラゲ】

山クラゲはステムレタス(茎レタス)の茎部分を縦に割いて乾燥させたもの。

原産地の中国では古くから貢物として珍重され、貢菜、皇帝菜と呼ばれています。

コリコリした食感が海のクラゲに似ていることから、日本では山クラゲと呼ばれています。

「ワールド・デリ 山クラゲ」は、抜群の歯切れをもつ山クラゲを存分に味わえるよう、単体で使用しました。

ゴマ、ゴマ油、唐辛子、オイスターエキスの香味と辛味、旨味をきかせながら、さっぱりとした味にしています。

