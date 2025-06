分析・コンサルティングから構築まで一気通貫で対応！博報堂アイ・スタジオ／Hakuhodo DY ONE「AIフレンドリーなオウンドメディア構築ソリューション」

博報堂アイ・スタジオとHakuhodo DY ONEは、AIフレンドリーなオウンドメディア構築ソリューションの提供を開始します。

ソリューション概要

このソリューションは、AI検索エンジン上でのオウンドメディアの状況の分析、分析を元にした施策立案から、AIフレンドリーなWebサイト構築、運用改善までを一気通貫で提供します。

● 現状分析・施策立案:Hakuhodo DY ONE

- AI検索における自社ブランド情報の表示状況の分析

- AIO(AI Optimization)、AEO(Answer Engine Optimization)、GEO(Generative Engine Optimization)、LLMO(Large Language Model Optimization)などの最新手法に基づいた改善施策を立案

*呼称については現在さまざまな表現が用いられています

- AIに最適化されたコンテンツ制作を支援

● Webサイトの構築・改善:博報堂アイ・スタジオ

- AIが理解しやすい構造化されたWebサイトの設計

- AIフレンドリーなWebサイトの構築

- CMSのMCPサーバー化対応、JSON-LD構造化データの実装 等

ソリューションの特長

● AI領域の専門知識とWebサイト構築ノウハウの融合

- Hakuhodo DY ONEのAI領域における知見と、博報堂アイ・スタジオのWebサイト構築ノウハウを組み合わせることで、AIに最適化された効果的なオウンドメディアを構築します。

● 分析・コンサルティングから構築まで一気通貫で対応

- 分析・コンサルティングからWebサイト構築まで、一気通貫で対応することで、企業の負担を軽減し、スムーズな導入を支援します。

