「STRAYMメディア」の構築・運用を支援！FinanceTech

FinanceTechは、仮想通貨・NFT情報特化型メディア「STRAYMメディア」のサイト構築およびメディア運用体制の立ち上げ支援を行った。

STRAYMメディアは、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨相場の分析、NFTマーケットの動向、さらには海外取引所に関する最新ニュースまでを幅広く発信する、暗号資産・Web3分野に特化した情報メディアです。

初心者にもわかりやすい解説記事から、上級者向けの専門的な分析まで、読者の投資判断を支える信頼性の高いコンテンツを日々配信しています。

FinanceTech合同会社は、メディア立ち上げにおいて以下の支援を担当しました。

・サイト設計およびUI/UXの最適化

・コンテンツ戦略の策定とSEO対策

・WordPressベースでの高速・堅牢なWeb制作

・継続的な運用体制とコンテンツ更新の導線設計

